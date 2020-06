‚Skutečná verze Hannibala Lectera.‘ Zabiják z Golden State se přiznal ke 13 vraždám

SACRAMENTO/PRAHA Joseph DeAngelo, muž známý také jako Zabiják z Golden State, se po 40 letech přiznal ke 13 vraždám, 45 znásilněním a stovkám krádeží, které spáchal v 70. a 80. letech minulého století. Do roku 2018 žil poklidným životem, aniž by došel spravedlnosti. Před dvěma lety ho však usvědčily stopy DNA.

„Dvaatřicet let jsem doma nezůstávala sama,“ uvedla Michelle Cruzová-Whiteová, mladší sestra Janelle Cruzové, která se stala jednou z obětí kalifornského vraha Josepha DeAngela. Když ji 3. května 1986 našla umlácenou doma, nemohla tušit, že se jedná o jeho poslední známou oběť.

Přestože se Michelle i její matka snažily žít dál, myšlenka, že vrah jejich nejbližší chodí volně po světě, je ničila. Janelle Cruzová, osmnáctiletá servírka, byla nalezena mrtvá se stopami po znásilnění. Obličej i čelist měla rozmlácenou natolik, že nebylo možné určit totožnost. Přestože se jako u mnoha dalších případů kalkulovalo především se zlomenými srdci tajných obdivovatelů či bývalých partnerů, obviněn nakonec nebyl nikdo a případ byl odložen. „Já i moje matka jsme žily v neustálém strachu,“ dodala Cruzová.



Vrah, který si napříč kalifornskými okresy vysloužil přezdívky jako „Východní násilník“ či „Noční stalker“, se stal známým pro míru sadismu a krutosti, se kterou k obětem přistupoval. „Toto je skutečná verze Hannibala Lectera. Bezcitný, inteligentní, sadistický mnohonásobný vrah,“ řekla novinářům státní zástupkyně Anne Marie Schubertová.

Veterán z války ve Vietnamu a bývalý policista, nyní 74letý Joseph DeAngelo, který byl součástí dvou policejních sborů se měl aktivně účastnit i vyšetřování vlastních zločinů. „Je velmi pravděpodobné, že byl zaměstnán jako policista, když páchal tyto činy,“ řekl médiím místní šerif Scott Jones. Možná i z tohoto důvodu vedla tehdejší vyšetřování často do slepých uliček a policie se nemohla pohnout dál.

Po několika vraždách se DeAngelo přesunul z Contra Costa County do Santa Barbary, Ventury a Orange Counties. Zálibu tehdy našel ve znásilňování žen před jejich muži, přičemž oba dva nakonec zabil.

Čtyřicet let si policisté násilné činy nijak nespojovali s DeAngelovým jménem. Dlouhou dobu se ani netušilo, že se jedná o jednoho člověka, jelikož ve výběru obětí nebyl žádný systém a DeAngelo se postupně přemisťoval po celé Kalifornii. Mezi roky 1976 až 1986 měl spáchat 13 vražd, 45 znásilnění a zhruba 120 vloupání.

Cruzová byla mrtvá deset let, když se přišlo na to, že cizí DNA na jejím těle je shodné s tím na tělech dalších zavražděných - novomanželů Harringtonových, znásilněné třináctileté Margaret Wardlowové nebo manželů Smithových, které DeAngelo umlátil krbovými poleny. Další shody byly zaznamenány v průběhu let.

Více než 40 let se ale bývalý policista spravedlnosti vyhýbal, aby ho následně usvědčila vlastní DNA společně s genealogickým webem GEDmatch. Právě tento web využívají statisíce Američanů, kteří chtějí zmapovat historii své rodiny a k jednotlivým členů zapisují také nosič genetické informace.



Díky webu se v roce 2018 podařilo kontaktovat DeAngelova vzdáleného příbuzného a následně získat jeho DNA z odpadků. Policisté konečně našli shodu. Při jeho zatčení v roce 2018 se podle slov vyšetřovatelů tvářil překvapeně a odmítal jakýkoliv ze zločinů přiznat.

Několik žen včetně DeAngelovy první oběti Jane Carson-Sandlerové projevilo nad zadržením úlevu. „Mám ohromnou radost. Až jsem plakala,“ uvedla Carson-Sandelrová v roce 2018.

Státní zástupci ze šesti okresů, kde byly zločiny spáchány, se v pondělí sešli v aule Sacramentské státní univerzity, do které se vejde až 2000 osob. Zajistili tak dostatečné rozestupy mezi přítomnými a zároveň se líčení mohli zúčastnit oběti i jejich příbuzní. DeAngelo zde přiznal vinu u veškerých vznesených obvinění a nyní čeká na soud, který by se měl uskutečnit v srpnu. „Na základě dohody s prokuraturou se očekává doživotní trest bez možnosti propuštění,“ informoval server BBC.

Případ zabijáka z Kalifornie byl dlouhá léta jednou z nejsledovanějších kriminálních kauz ve Spojených státech. Spisovatelka Michelle McNamaraová o něm napsala knihu Zmizím do tmy (v originále I’ll Be Gone in the Dark), kterou převedla stanice HBO do formy dokumentární série. Premiéru měla série tento víkend.