Cuomo nakáže reformu policejních sborů státu New York. Kdo neposlechne, nedostane peníze

Washington Guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo v pátek oznámil, že pozastaví financování těm místním samosprávám, které do dubna příštího roku nepřijmou plány na policejní reformu.

Změny se mají týkat využívání donucovací síly, rasové předpojatosti policistů a dalších problémů, na které upozorňují současné masivní demonstrace vyvolané úmrtím černocha George Floyda. Guvernér rovněž podepsal zákon, který by měl ulehčit stíhání policistů za nepřiměřené zásahy, napsala agentura AP.

Cuomo také exekutivním příkazem nakáže místním úřadům přijmout zákony, jež nařídí přetvoření a modernizaci tamních policejních sborů jako součást boje proti zakořeněnému rasismu. „To by se mělo stát v každém policejním sboru v této zemi,“ řekl Cuomo na tiskové konferenci za účasti matek Erica Garnera a Seana Bella, dvou neozbrojených černochů, kteří zemřeli po konfrontaci s policií.

Cuomo v pátek rovněž podepsal zákon schválený minulý týden, který povoluje zveřejnění dlouho nedostupných disciplinárních záznamů policistů. Novela rovněž příslušníkům pořádkových sil zakazuje používat škrtící chvaty, ulehčuje žaloby proti lidem, kteří na ostatní volají policii bez řádného důvodu, a ustavuje speciálního prokurátora, který by měl vyšetřovat úmrtí lidí při a po střetu s policií.

Podle agentury AP je klíčová právě možnost zveřejnění disciplinárních záznamů policistů, s čímž místní republikáni dlouhodobě nesouhlasili, protože to považovali za zásah do soukromí příslušníků pořádkových sil. Jejich postoj změnila až současná vlna desítky let neviděných protestů, které vypukly v reakci na úmrtí černocha Floyda po tvrdém zásahu bělošského policisty v Minneapolis.

Poprvé po několika desetiletích tak budou ve státu k dispozici všechny stížnosti vůči policistům, včetně přepisů z jednání disciplinárních komisí a jejich závěrů.

Policista Derek Chauvin, který klečel Floydovi na krku, měl podle AP na kontě přes deset stížností na profesní pochybení, zatímco Daniel Pantanelo, jehož škrtící chvat vedl ke smrti Erica Garnera, jich měl osm. Na policistu Ryana Pownalla, který čelí obviněním z vraždy v kauze zastřelení Davida Jonese v roce 2017 ve Filadelfii, mířilo 15 stížností v rozmezí pěti let.