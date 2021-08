Cuomo ‚polibek‘ žalobkyně neustál, zůstal sám. Státním úřednicím nabízel třeba partii svlékacího pokeru

Náhlou implozi Cuomovy administrativy způsobila zpráva newyorské generální prokurátorky z minulého týdne. V té se píše, že Cuomo sexuálně obtěžoval až 11 žen – především z řad vlastních podřízených. Konkrétně se mělo jednat o „osahávání, polibky, objímání a nevhodné poznámky“. Nyní už legendární je například způsob, jakým Cuomo nabízel státním úřednicím partii svlékacího pokeru či jim velmi explicitně doporučoval, kam by si měly umístit tetování.



Vinu Cuomo neuznal ani ve své rezignační řeči, jež trvala přes 20 minut. Kontaktní způsob komunikace mu prý je vrozený a nikdy jím nemyslel nic špatného.

„Ano, nezávazně lidi objímám a líbám – ženy i muže. Dělám to celý život, jsem prostě takový,“ uvedl italsko-americký potomek jednoho z nejmocnějších politických rodů v historii New Yorku. Připustil nicméně, že hranice toho, co je považováno za adekvátní, se ve společnosti v poslední době výrazně posunuly.

Pragmatická volba

Rozhodující roli tak v Cuomově rezignaci očividně sehrála bezvýchodnost jeho situace. Poté, co byla zdrcující zpráva minulý týden publikována, se proti němu obrátily horní ešalony Demokratické strany. Krom šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a lídra demokratů v Senátu Chucka Schumera bývalého spojence k rezignaci vyzval i sám prezident Spojených států Joe Biden. Podobná intervence do státních záležitostí je přitom v historii federální exekutivy zcela ojedinělá.

K rezignaci Cuoma následně vyzval i vlivný deník The New York Times. „Cuomo vždycky rád sloužil sám sobě a byl známý jako politický šikanátor,“ napsal list v obsáhlém úvodníku. „Uměl tyto rysy také využít jako efektivní politik a řada jeho guvernérských úspěchů mu vynesla důvěru veřejnosti. Zpráva z vyšetřování (sexuálního obtěžování) však přinesla důvěryhodná obvinění, která nelze jen tak přejít.“

I s tím by se snad ještě dalo popasovat, kdyby ovšem guvernéra neopustila jeho hlavní spojenkyně Melissa DeRosaová. Právě tu americké deníky popisují jako jeho pravou ruku, která mu jeho lapálie dlouhodobě pomáhala žehlit. Realistická vidina státního impeachmentu bez jakýchkoli spojenců pak Cuomovi očividně neimponovala. Podle liberálních i konzervativních komentátorů tak zvolil jedinou možnost zachovávající alespoň hypotetickou šanci na nějakou politickou budoucnost.

Na guvernérovo místo mezitím dosedne příslušnice něžného pohlaví – viceguvernérka Kathy Hochulová. Stane se tak první guvernérkou státu New York. Jako závan svěžího větru lze však její povýšení vnímat jen stěží. Nyní 62letá Hochulová totiž celou svou politickou kariéru spojila právě s Cuomem, s nímž poprvé kandidovala v roce 2014.

Z hrdiny odpadlíkem

Cuomův odchod přišel přes všechny indicie nečekaně. V New Yorku totiž na rozdíl například od Kalifornie neexistuje možnost odvolání guvernéra (takzvaný recall) a proces impeachmentu je zdlouhavý a politicky ošemetný. Zcela realisticky se tak dalo čekat, že známý bojovník Cuomo se ze své situace bude snažit vymanévrovat.

Není to navíc tak dávno, co byl ostouzený guvernér považován za hrdinu a vážně se o něm hovořilo jako o potenciálním kandidátovi na prezidenta. Pomohla mu především jeho vynikající prezentace jako silného lídra během začátku pandemie koronaviru. Jeho pověstné tiskové konference, na nichž zásadně vystupoval před powerpointovou prezentací a klidným hlasem Američanům vysvětloval, co a proč jeho administrativa dělá, zapůsobily na celonárodní úrovni.

Málo na tom změnil fakt, že New York měl ve skutečnosti jedny z nejhorších výsledků ze všech států – dodnes je druhý v žebříčku zemřelých na milion obyvatel. A to i kvůli Cuomově katastrofálnímu rozhodnutí přesouvat nakažené seniory z nemocnic do domovů důchodců, kde se následně nákaza nekontrolovaně šířila.

Vaz Cuomovi zlomilo až právě obvinění ze sexuálního obtěžování. To se poprvé objevilo již v únoru, kdy však bylo guvernérem vesměs bagatelizováno jako vtip. Cuomo tehdy celou věc odbyl jako důsledek své vrozené „hravosti“, kterou si prý jen někdo špatně vyložil.

Namočil se i Cuomův bratr

V zametání pod koberec tehdy měl Cuomovi intenzivně pomáhat i jeho bratr Chris, jeden z předních komentátorů CNN. I na toho nyní směřují výzvy k rezignaci (zejména z konkurenčních televizí).

„Měl by rezignovat nebo dostat padáka,“ uvedla liberální komentátorka zpravodajské kabelové televize MSNBC Laura Bassettová na adresu svého kolegy. „Je vrcholně nevhodné a neetické, aby novinář radil a formuloval vyjádření pro politika bez ohledu na to, zda se jedná o rodinného příslušníka.“

Bassettová rovněž připomněla, že v jednom z rozhovorů na CNN Chris Cuomo svého bratra nazval „nejlepším politikem v celé zemi“. Což samozřejmě bylo z hlediska novinářské etiky přinejmenším sporné.