Cykloaktivistu po hádce přejelo SUV. Motorizované násilí, burcují Pařížané

Varryho srazilo auto v úterý večer na rušnému bulváru Malesherbes, který se nachází v osmém obvodu Paříže. „To, proti čemu bojoval, ho zabilo,“ shrnuje Varryho blízký kolega Matthieu Bony. „Varryho smrt je symbol pro veškeré motorizované násilí vůči cyklistům, dodal.

Varry podle francouzských médií stál v čele asociace Paris en saddle. Oficiálně byl zástupce pro čtvrti Saint-Ouen a Saint-Denis, které se obě nachází v metropolitní oblasti Paříže.

Sdružení Paris en saddle za své priority označuje vzdělávání a snahu zlepšit dopravní infrastrukturu pro cyklisty v Paříži. Podle dalších členů byl Varry pevným pilířem jejich komunity. „Hodně se angažoval, pořádal semináře, objevoval se na veřejných setkáních a věnoval svůj pracovní i osobní čas tomu, aby prosadil naší věc,“ líčí cyklistický aktivista Pierre Danzas, který dodává, že Varry pracoval jako programátor.

„Nikdo si to nezaslouží a on nejméně,“ řekl aktivistův bratr Antoine na veřejném rozloučení s Varrym, kterého se účastnilo dvě stě lidí. „Za památku mého bratra budeme bojovat tak dlouho, jak to bude potřeba,“ oznámil Varryho bratr.

Stein van Oosteren @LCyclable Découverte macabre



😢Le meurtre du cycliste Paul a commencé par une altercation. Je suis retourné à l’endroit où le conducteur du SUV l’a écrasé pour comprendre d’où vient cette agressivité.



🤬J’ai compris au bout de 2 minutes: terrible laxisme et aménagement!



#JeSuisPaulVarry https://t.co/qa9DYny1Bf oblíbit odpovědět

Pařížská prokuratura oznámila, že v úterý večer zadržela 52letého muže, který Varryho přejel svým autem. Podezřelý je nyní obviněn z vraždy a byl vzat do vazby. Podle oficiálního vyjádření francouzské policie měl aktivista s mužem konflikt, který vygradoval do té míry, že se ho řidič rozhodl přejet.

Od tohoto roku začalo v Paříži platit výrazné omezení automobilových vozidel v centru města. Podle radnice jsou důvodem dopravní zácpy a množství emisí. Město rovněž nasadilo kamerový monitorovací systém k rozpoznání SPZ vozidel.

V Paříži tak funguje systém dopravních zón, jedná se o oblasti o rozloze 14 kilometrů čtverečních na obou březích Seiny, do těchto lokalit mohou lidé jezdit auty na nákupy či na návštěvu. Omezení se nevztahuje na místní obyvatele, hotelové hosty nebo na vozidla veřejné dopravy.

Řidičům, kteří si přes centrum krátí průjezd městem, hrozí pokuta při namátkové policejní kontrole při opouštění zóny. Počítá se také s kamerovým monitorovacím systémem, který dokáže rozpoznat registrační značku auta.

Razantní postup Paříže kritizují jak starostové městských obvodů, na které se zóna vztahuje, tak veřejnost. K určité opatrnosti mohou vybízet i minulé zkušenosti – když byla v roce 2016 na nábřeží Seiny zřízena pěší zóna, zvýšila se ze začátku přetíženost okolních alternativních tras.