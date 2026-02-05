Urazil Trumpa, nepřál mu nobelovku. USA přerušily styky s šéfem polské sněmovny

Autor: ,
  19:03aktualizováno  19:03
Velvyslanectví Spojených států ve Varšavě přerušuje veškeré styky s maršálkem Sejmu, tedy s předsedou dolní komory polského parlamentu. Důvodem jsou urážky a nedostatek úcty k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, oznámil americký velvyslanec Tom Rose. Neupřesnil, čím maršálek Wlodzimierz Czarzasty urazil Trumpa, zřejmě ale odmítnutím podpořit Trumpovy snahy získat Nobelovu ceny míru.
Maršálkek Sejmu, předseda dolní komory polského parlamentu Wlodzimierz...

Maršálkek Sejmu, předseda dolní komory polského parlamentu Wlodzimierz Czarzasty (13. ledna 2026) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump pózuje s medailí, kterou mu předala nositelka...
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
Donald Tusk (9. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
5 fotografií

„S okamžitou platností nebudeme mít žádná další jednání, kontakty ani komunikaci s maršálkem Sejmu Czarzastym, jehož nehorázné a nevyprovokované urážky namířené proti prezidentu Trumpovi se staly vážnou překážkou našich vynikajících vztahů s premiérem (Donaldem) Tuskem a jeho vládou. Nedovolíme nikomu poškozovat americko-polské vztahy, ani projevovat neúctu k Donaldu Trumpovi, který toho pro Polsko a pro polský lid tolik udělal,“ napsal velvyslanec na X.

Maršálek Czarzasty v reakci uvedl, že se postavil na obranu polských vojáků bojujících v zahraničních misích před Trumpovým podceňováním jejich role a že nepodpořil kandidaturu prezidenta Trumpa na Nobelovu cenu míru. „Nesmírně si vážím USA jako klíčového partnera Polska. Proto s politováním beru na vědomí prohlášení velvyslance Toma Roseho, ale nezměním své stanovisko ve věcech tak zásadních pro Polky a Poláky,“ napsal na X.

Czarzasty už v pondělí na tiskové konferenci prohlásil, že nepodpoří návrh na udělení Nobelovy ceny míru Trumpovi, protože americký prezident „si ji nezaslouží“.

Poznamenal také, že „bohužel minulostí se stává pořádek opírající se o mezinárodní právo“ a ve světové politice začíná převládat síla. Místo Trumpovy Rady míru je podle maršálka záhodno posilovat Evropskou unii, OSN, Světovou obchodní organizaci, které destabilizuje Trump svou politikou síly a transakcí, podnikaných za použití síly, uvedla televize TVN 24.

O Czarzastyho podporu pro návrh udělit Trumpovi Nobelovu cenu míru požádali předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a předseda izraelského parlamentu Amir Ohana.

Rozzuřená reakce velvyslance Roseho na Czarzastyho adresu zdůraznila, jak nejistému balancování čelí politici z polské proevropské koaliční vlády ve snaze udržet si svého nejdůležitějšího spojence, zatímco Trump prosazuje politiku „Amerika na prvním místě“, kterou mnozí z nich považují za znepokojivou, poznamenala agentura Reuters.

Vyhrocená výměna názorů na sociální síti X vyvolala reakci polského premiéra Donalda Tuska. „Pane velvyslanče, spojenci by se měli navzájem respektovat, a ne poučovat. Alespoň takto my v Polsku chápeme partnerství,“ napsal Tusk.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.