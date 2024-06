Tradiční Czech Street Party v Bruselu přilákala tisíce lidí, užít si mohly koncerty, české jídlo i pivo

„Czech Street Party má v Bruselu hluboké kořeny, první ročník se konal již v roce 2007,“ řekla českým novinářkám v Bruselu mluvčí stálého zastoupení ČR při EU Alice Krutilová.

Tradici přerušila pandemie covidu-19. „Protože se ale jednalo o velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou akci, tak jsme se ji rozhodli obnovit, a to při příležitosti letošních oslav 20 let od vstupu České republiky do EU,“ dodala Krutilová.

Zatímco v předchozích letech se kulturní a hudební akce konala v bruselské ulici Rue Caroly, kde sídlí české zastoupení při EU, letos se Czech Street Party přesunula přímo do centra belgické metropole, na náměstí Place de la Monnaie nedaleko bruselských historických památek i rušné obchodní ulice.

Na stáncích jednotlivých krajů Čech, Moravy i Slezska měli návštěvníci možnost ochutnat regionální speciality od olomouckých tvarůžků přes nejrůznější klobásy či pardubický perník. Například hlavní město Praha dorazilo i se simulátorem tramvaje a loutkami z pražského Divadla B, další stánky zase představily kolemjdoucím možnosti vysokoškolského studia či výzkumu v ČR.

Finanční náklady na tak velkou akci se rozdělily mezi množství subjektů. „Je to poměrně rozsáhlý projekt, takže bez pomoci partnerů bychom se při jeho přípravě neobešli. Příspěvky jsme obdrželi jak od partnerů ze soukromé sféry, tak od samotných krajů, ale samozřejmě velký díl nese stálé zastoupení samotné,“ uvedla Krutilová.