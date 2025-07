Nebudu poslední, možná nastoupí žena. Dalajlama nastínil, co přijde po jeho smrti

Autor: Lidovky.cz , ČTK

Staletí stará tibetská buddhistická instituce duchovního vůdce zůstane zachována. Ve středu to oznámil dalajlama, který tak ukončil spekulace o tom, že by mohl být posledním, kdo tuto duchovní roli zastává. Dalajlama, který žije od konce 50. let v exilu, neboť Tibet je nyní součástí čínského území, dával v minulosti najevo, že by s jeho smrtí mohla tato funkce skončit.