Změna, od které si Chorvaté slibují zmenšení kolon před mýtnicemi zejména ve špičkách, přinese možnost platby buď prostřednictvím dosavadní „krabičky“ ENC anebo čistě online. Nový systém tak ukončí dosavadní praxi, kdy si lidé mohli přístroje ENC mezi sebou půjčovat, pokud tedy jeli stejnou kategorií vozidla. Základem mýta bude v každém případě poznávací značka vozidla, kterou při průjezdu zaznamenají kamery.
Podobně jako v sousední Bosně a Hercegovině bude nutné si ke každé „krabičce“ zaregistrovat konkrétní poznávací značku. V případě vozidel nad 3,5 tuny, tedy zejména autobusů a kamionů, bude používání ENC povinné.
Platí se za kilometry
Základem systému zůstane jako dosud platba za ujetou vzdálenost, o zavedení časového zpoplatnění, tedy dálničních známek jako to je třeba v Česku, se v Chorvatsku neuvažuje. Mýtné brány se závorami nahradí na chorvatských dálnicích mobilní kontroly podobné jako v zemích, kde fungují dálniční poplatky v elektronické formě.
Pro ty, kteří na cestu po dálnici včas nezaplatí, se chystají vysoké pokuty. V případě fyzických osob mají podle návrhu dosáhnout 120 eur (téměř 3 tisíce korun), u firem až 1 300 eur (téměř 32 tisíc korun).
Tendr na vybudování nového mýtného systému získala začátkem loňského roku slovenská společnost SkyToll z firmy ITIS Holding, kterou ovládá investiční skupina PPF. Smlouva za 80 milionů eur (zhruba dvě miliardy korun) byla podepsána loni v září. SkyToll provozuje mimo jiné mýtný systém na Slovensku, jeho sesterská firma CzechToll spravuje platby za dálnice v Česku.
Od letošního roku drží PPF v ITIS Holdingu 95 procent, když koupila 45 procent akcií od druhého společníka, kterým byl generální ředitel firmy Matej Okáli. Ten nadále holding řídí.