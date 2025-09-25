Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

  7:29
Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům ve vzdušném prostoru letiště v severodánském městě Aalborg. Objevila se také hlášení o bezpilotních letounech v okolí letišť ve městech Esbjerg, Sönderborg a letiště Skrydstrup, která ale uzavřena nebyla. Přerušení provozu letiště v Aalborgu se dotklo rovněž dánských ozbrojených sil, protože je využíváno i jako vojenská základna.

U Aalborgu byly drony podle policie spatřeny ve středu kolem 21:44 SELČ a naposledy byly v tamním vzdušném prostoru viděny ve čtvrtek ve 0:54 SELČ. Policie poté uvedla, že se v okolí letiště už nenacházejí. Snahy o zneškodnění dronů byly neúspěšné a jejich operátoři dosud nebyli zadrženi, sdělily bezpečnostní složky.

Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie přítomnost dvou až čtyř velkých dronů, které krouží nad areálem. (22. září 2025)
Snímek z videa ze sociálních sítí ukazuje světlo nad Aalborgem, kde kvůli dronům uzavřeli letiště. (24. září 2025)
Provozní ředitel Naviair Morten Fruensgaard (vlevo), policejní inspektor Jens Jespersen (uprostřed) a provozní ředitel kodaňského letiště Kristoffer Plenge-Brandt na společné tiskové konferenci na policejním velitelství v Kodani (23. září 2025)
Před tím byl podle policie poblíž letiště v Aalborgu vidět „více než jeden dron“ a stroje létaly se zapnutými světly. O jaký typ dronů jde, a zda se jedná o stejné stroje, které v pondělí létaly u letiště v Kodani, policie nesdělila. „Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký je cíl dronů a kdo za nimi stojí,“ citovala agentura Reuters policejního činitele.

Dánská armáda podle Reuters sdělila, že pomáhá policii s vyšetřováním, ale odmítla se dále vyjádřit. Na letišti Skrydstrup mají podle agentury základnu dánské stíhačky F-16 a F-35.

Kvůli uzavření letiště v Aalborgu byly podle Reuters tři lety odkloněny na jiná místa.

Už v pondělí večer bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani. Policie poté uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu stále pátrá.

Na začátku týdne bylo také uzavřeno letiště v norském Oslu, rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti. Dánská policie dříve informovala, že nemá indicie, že by spolu dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu souvisely.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve označila přelet dronů nad kodaňským letištěm za dosud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby.

„Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ prohlásila.

Narážela podle agentur mimo jiné na nedávný přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka

Moskva popřela, že by byla do přeletu dronů u Kodaně zapletena.

