Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

U Aalborgu byly drony podle policie spatřeny ve středu kolem 21:44 SELČ a naposledy byly v tamním vzdušném prostoru viděny ve čtvrtek ve 0:54 SELČ. Policie poté uvedla, že se v okolí letiště už nenacházejí. Snahy o zneškodnění dronů byly neúspěšné a jejich operátoři dosud nebyli zadrženi, sdělily bezpečnostní složky.
Před tím byl podle policie poblíž letiště v Aalborgu vidět „více než jeden dron“ a stroje létaly se zapnutými světly. O jaký typ dronů jde, a zda se jedná o stejné stroje, které v pondělí létaly u letiště v Kodani, policie nesdělila. „Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký je cíl dronů a kdo za nimi stojí,“ citovala agentura Reuters policejního činitele.
Dánská armáda podle Reuters sdělila, že pomáhá policii s vyšetřováním, ale odmítla se dále vyjádřit. Na letišti Skrydstrup mají podle agentury základnu dánské stíhačky F-16 a F-35.
Kvůli uzavření letiště v Aalborgu byly podle Reuters tři lety odkloněny na jiná místa.
Už v pondělí večer bylo kvůli přeletům dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani. Policie poté uvedla, že drony ovládal někdo s dostatečnými zkušenostmi, po původci incidentu stále pátrá.
Na začátku týdne bylo také uzavřeno letiště v norském Oslu, rovněž kvůli nahlášení dronu v jeho blízkosti. Dánská policie dříve informovala, že nemá indicie, že by spolu dronové incidenty na letištích v Kodani a Oslu souvisely.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve označila přelet dronů nad kodaňským letištěm za dosud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu. Incident spojila s řadou podobných událostí v Evropě z nedávné doby.
„Je jasné, že to souvisí s událostmi, jejichž jsme byli svědky nedávno, dalšími dronovými útoky, narušeními vzdušného prostoru a hackerskými útoky na evropská letiště,“ prohlásila.
Narážela podle agentur mimo jiné na nedávný přelet ruských dronů nad Polskem a ruských stíhaček nad vzdušným prostorem Estonska či víkendové hackerské útoky na velká evropská letiště. Kdo stojí za přeletem nad kodaňským terminálem zatím není jasné, nelze ale vyloučit žádnou možnost, uvedla premiérka
Moskva popřela, že by byla do přeletu dronů u Kodaně zapletena.
