Další hřebíček do rakve. Trump prý využil k vlastnímu prospěchu i australského premiéra

WASHINGTON/PRAHA Donald Trump si opět přitížil. Podle amerických médií prezident USA ve snaze rozkrýt vlastní vyšetřování ovlivňoval další politiky. Po inkriminujícím telefonátu s ukrajinským prezidentem se ukazuje, že Trump chtěl k vlastnímu politickému zisku využít i australského premiéra.

V červenci letošního roku spělo do finále vyšetřování spolupráce prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem. Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller představil závěrečnou zprávu a následně vystoupil v senátu.

Výsledek byl jasný: přestože prezident a jeho lidé spáchali řadu podivuhodných činů, ministerstvo spravedlnosti nemůže vznést žalobu na prezidenta. Jak ostatně tušili všichni předem. Tuto pravomoc má totiž v USA pouze Sněmovna reprezentantů.

Prezident se cítil „očištěn“. Minimálně to pravidelně opakoval na Twitteru, přestože prokurátor několikrát uvedl, že jeho zpráva Trumpa viny nezbavila. Posílen dojmem vítězství, se prezident jal vyšetřovat počátek této kauzy. Měl totiž pocit, že celé vyšetřování je stranický „hon na čarodějnice“ a někdo za ním zjevně stojí. První, koho požádal o pomoc, byl australský premiér Scott Morrison.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Proč? Celé vyšetřování Roberta Muellera a jeho týmu totiž odstartovalo udání FBI od nejmenovaného australského diplomata. Australan se totiž v roce 2016 setkal s poradcem Donalda Trumpa pro zahraniční otázky Georgem Papadopoulosem, který mu přiznal, že Rusové nabídli prezidentově kampani kompromitující materiály na Hillary Clintonovou. Diplomat tak celou věc postoupil americkým úřadům.

George Papadopoulos.

Protože se prezident Trump rozhodl „vyšetřovat vyšetřování“, požádal v červenci letošního roku australského premiéra, aby americkému ministru spravedlnosti Williamu Barrovi pomohl zjistit, kdo za udáním FBI stojí. Právě to ale neměl podle médií dělat.

„Rozhovor prezidenta Trumpa s australským premiérem Scottem Morrisonem ukazuje, že prezident využil diplomatických kontaktů, aby sledoval své vlastní zájmy,“ napsal v neděli deník The New York Times. „Prezident využil moc federálních vyšetřovatelů, aby pomohl svým politickým vyhlídkám, urovnal skóre s nepřáteli a ukázal, že Muellerovo vyšetřování mělo zkorumpovaný, stranický původ.“

Hovor na Ukrajinu

Austrálie rozhodně nebyla jediná. Ministerstvo spravedlnosti minulý týden uvedlo, že v současnosti zkoumá, jaký podíl řada zemí „hrála ve vyšetřování namířeném proti Trumpově prezidentské kampani“. Velkou roli podle Bílého domu měla například Ukrajina a prezident Trump stejně jako na Australany přes telefon tlačil i na Ukrajince.

Po nátlaku médií a opozice to ukázal zveřejněný přepis rozhovoru amerického prezidenta s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským z 25. července 2019. Telefonát mezi státníky se odehrál jen den po výpovědi Roberta Muellera v Kongresu.

„Říkají, že to celé začalo na Ukrajině,“ řekl Trump podle přepisu rozhovoru. „Cokoli, co s tím můžete udělat, pomůže. Je to důležité,“ dodal prezident. Zároveň stejně jako v případě rozhovoru s australským premiérem Trump žádal, aby prezident Zelenskyj propojil ukrajinského ministra spravedlnosti s jeho americkým protějškem.

Trump tlačil na Zelenského hned v několika věcech. Za prvé naléhal na vyšetření Muellerova vyšetřování. Za druhé žádal, aby kyjevský lídr našel a prověřil servery Demokratické strany, na něž byly údajně během voleb v roce 2016 vedeny hackerské útoky z Ruska a které měly být z neznámých důvodů kdesi na Ukrajině.

A za třetí požadoval vyšetřování kolem jeho pravděpodobného demokratického soupeře v prezidentských volbách Joea Bidena.

Všechny tyto události přinesly minulý týden své následky. Donald Trump čelí procesu odvolání z funkce – tzv. impeachmentu. První slyšení proběhnou již tento týden.