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Další nakažený morem? WHO žádá Rusko o informace, Trump chce mluvit s Putinem

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  14:03
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V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle místních médií ve městě došlo k úmrtí po nákaze morem. (2. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Nemocnice v sibiřském Šelechovu v Irkutské oblasti a několik dalších...
Laboratorní asistentka Darja Šipilovová z Irkutského protimorového výzkumného...
Pracovníci v laboratoři Vědeckovýzkumného protimorového ústavu Sibiře a Dálného...
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
26 fotografií
Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Kreml uvedl, že Rusko organizaci o epidemiologické situaci řádně informovalo. Laborantka zmíněného irkutského ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu.

„WHO si vyžádala další informace, které by objasnily příčinu těžkého zápalu plic, patogen, kvůli němuž byla přijata opatření v oblasti veřejného zdraví, a zprávy médií o druhém zaměstnanci se zápalem plic nejasného původu,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nemocnice v sibiřském Šelechovu v Irkutské oblasti a několik dalších zdravotnických zařízení jsou v karanténě. Důvodem jsou zprávy o výskytu nákazy morem. (5. října 2026)
Laboratorní asistentka Darja Šipilovová z Irkutského protimorového výzkumného ústavu Sibiře a Dálného východu v Irkutsku.
Pracovníci v laboratoři Vědeckovýzkumného protimorového ústavu Sibiře a Dálného východu v Irkutsku na nedatovaném snímku.
Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění (3. října 2026)
26 fotografií

Úřady v Irkutsku podle zpráv médií po smrti osmadvacetileté Darji Šipilovové uvalily karanténu na tři městské nemocnice, dětskou nemocnici a porodnici. Vzaly rovněž do izolace na dvě stovky lidí, kteří se zmíněnou laborantkou přišli do styku.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko o epidemiologické situaci v Irkutské oblasti informovalo WHO v souladu se zavedenými postupy. Rovněž řekl, že velká část informací zveřejněných v souvislosti s případem byla nepravdivá a že lidé by měli vycházet z informací publikovaných státním úřadem Rospotrebnadzor. Ten v úterý uvedl, že mezi lidmi, kteří přišli do kontaktu se zemřelou, nebyl zaznamenán žádný případ moru.

WHO v úterý označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier řekl, že ruské úřady, které dosud oficiálně nereagovaly na žádost WHO o informace, prověřují, zda příčinou úmrtí nebyl plicní mor.

Ohledně poskytnutí dalších informací naléhají na Rusko také Spojené státy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio vybídl ruské úřady k transparentnosti a americký prezident Donald Trump později uvedl, že bude se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o celé záležitosti hovořit. „Ano, mám naplánovaný telefonát,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě a dodal, že rozhovor se odehraje „velmi brzy“.

Peskov v souvislosti s Trumpovými výroky uvedl, že v tuto chvíli není naplánován žádný telefonát mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a Trumpem.

Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.

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