„Na základě dosavadních poznatků z vyšetřování předpokládáme, že nešlo o technický defekt, ale o úmyslný čin, o trestný čin,“ sdělila policie v Essenu. Další podrobnosti neuvedla.
Zkrat nastal v úterý večer v rozvodně v Bergheimu, který leží několik kilometrů západně od Kolína nad Rýnem.
Rozvodna v Bergheimu patří energetické společnosti Amprion, která úterní incident potvrdila.
„Obecné zásobování proudem nebylo v žádném okamžiku postiženo a stabilita systému byla vždy zajištěna,“ zdůraznila společnost. Její odborníci podle ní spolupracují s policií, aby incident co nejrychleji objasnili.
Energetická společnost RWE Power uvedla, že v důsledku zkratu v rozvodně bylo odpojeno od sítě pět bloků dvou hnědouhelných elektráren v jejím bezprostředním okolí.
Jednalo se o bloky H, G a K elektrárny Niederaussem v Bergheimu a bloky G a F elektrárny Neurath v Grevenbroichu. Pracovníci obou elektráren podle společnosti pracují na opětovném připojení bloků k síti. U jednoho už se jim to podařilo.
V úterý ráno se neznámý pachatel či pachatelé pokusili o sabotáž na rozvodně poblíž elektrárny Jänschwalde na hranici spolkových zemí Braniborsko a Sasko.
Elektrárna patří společnosti LEAG, která je skrze EP Energy Transition součástí skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského. Na rozvodnu zaútočili pachatelé podomácku vyrobenými raketami a ve dvou případech se jim podařilo způsobit zkrat. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárny Jänschwalde, její provoz se už podařilo obnovit.
Agentura DPA dala oba incidenty do souvislosti s dřívějšími žhářskými útoky na energetickou infrastrukturu v Berlíně. Výpadek proudu po žhářských útocích postihl části metropole letos v lednu a loni v září. Úřady z nich podezřívají krajně levicové skupiny.
Putin: Opatření vůči Rusku jsou chyba
Německá vláda v úterý obvinila z hybridních útoků v čele s incidentem na letišti Lipsko/Halle Rusko. Ministr zahraničí Johann Wadephul oznámil, že německé úřady v reakci uzavřou ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu Ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhnou zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, s jejíž pomocí se Moskva snaží obcházet některé sankce.
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Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová uvedla, že Rusko na německé rozhodnutí odpoví. Ruský dům a generální konzulát už dlouho znepokojovaly německé úřady, a tak si vymyslely záminku, aby je mohly uzavřít, prohlásila.
„Pod naprosto smyšlenou a za vlasy přitaženou záminkou Berlín opět přistoupil k vyhrocení bilaterálních vztahů. Jako obvykle žádné přesvědčivé a seriózní důkazy nebyly předloženy. Protože prostě neexistují a ani nemohou existovat,“ prohlásila Zacharovová. „Moskva bude reagovat na všechna protiruská rozhodnutí,“ zdůraznila.
K německým opatřením se také vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin, který je nazval „další chybou“, která je „v jasném rozporu se zájmy německého lidu“.
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové má srpnový útok na německé letiště Lipsko/Halle všechny známky státem podporovaného terorismu.