Další rána pro opozici. Policie v Hongkongu zatkla šéfredaktora deníku patřícího aktivistovi Laiovi

Hongkong Hongkongská policie ve čtvrtek na základě zákona o národní bezpečnosti zatkla šéfredaktora a čtyři vrcholné manažery deníku Apple Daily, který často kritizuje hongkongské vedení i čínskou vládnoucí garnituru. Podle místních médií jsou podezřelí, že tajně spolupracovali s cizí zemí s cílem ohrozit národní bezpečnost.

Mezi zatčenými je šéfredaktor Ryan Law, dále pak například výkonný ředitel mediální skupiny Next Digital, pod kterou Apple Daily spadá. „Zprávy zveřejňované v deníku prý vedly k porušení zákona o národní bezpečnosti,“ citoval internetový portál listu South China Morning Post nejmenovaný policejní zdroj.



Do sídla Next Digital vešlo asi 200 policistů s cílem prohledat kanceláře společnosti na základě soudního příkazu. Zatkli čtyři muže a jednu ženu ve věku od 47 do 63 let.



Agentura Reuters čtvrteční zatýkání označila za další ránu pro deník, který patří opozičnímu aktivistovi Jimmymu Laiovi. Ten byl zatčen už loni v srpnu. Úřady minulý měsíc nařídily zmrazit jeho majetek, včetně bankovních účtů a podílu ve výši 71,26 procenta v Next Digital. Soud letos v dubnu Laie poslal na 14 měsíců do vězení za organizaci a účast na nepovolených demonstracích předloni v srpnu. Stejně dlouhý trest mu pak udělil koncem května za uspořádání prodemokratického protestu 1. října 2019.



Když Británie Hongkong, svoji někdejší kolonii, Číně v roce 1997 předávala, sliboval Peking, že si toto území zachová své svobody, jež jsou na čínské pevnině nevídané. Kritici ale upozorňují, že Čína tyto svobody omezuje a upevňuje svoji nadvládu na Hongkongem. Zákon o národní bezpečnosti, proti kterému se v roce 2019 pořádaly v Hongkongu četné demonstrace, trestá například podněcování k odtržení Hongkongu od Číny, podporu terorismu, podvracení státního pořádku či spolupráci se zahraničními zeměmi či osobami s cílem ohrozit státní bezpečnost. Za jeho porušení hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Ochránci lidských práv se obávají zneužití normy proti opozici.