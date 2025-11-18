Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

  7:52aktualizováno  7:52
Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zlikvidovala 31 ukrajinských bezpilotních letounů.
Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025) | foto: Reuters

„Sedmnáctiletá dívka, která byla vážně zraněna při raketovém útoku na město Berestyn, zemřela v nemocnici,“ napsal šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Z devíti lidí zraněných při útoku, je podle něho sedm stále v nemocnici.

Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko uvedl, že po dronových útocích se v regionu rozhořely požáry, o mrtvých či raněných ale neinformoval.

Ukrajina se brání ruské agresi od února 2022 a Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na Ukrajinu v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023. Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.

Rusko cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířilo na civilisty, Ukrajina však běžně hlásí desítky civilních obětí. Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně nesrovnatelně menší.

Ruské ministerstvo obrany informovalo o 31 zlikvidovaných ukrajinských dronech. Deset z nich protivzdušná obrana sestřelila nad Voroněžskou oblastí, stejný počet nad Tambovskou oblastí, ostatní drony nad šesti dalšími oblastmi.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

