Další setkání Trumpa s Kimem. Místo a čas prozradí americký prezident příští týden

NEW YORK Americký prezident Donald Trump řekl, že příští týden oznámí datum a místo svého druhého setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo ve středu v rozhovoru pro televizi Fox News řekl, že americké ministerstvo zahraničí odeslalo do Asie tým k přípravě setkání Trumpa s Kimem. Summit by se měl uskutečnit koncem února „někde v Asii,“ řekl americký ministr.

Pchjongjang s uspořádáním schůzky vyslovil souhlas, řekl Pompeo. „Posílám tam tým. Jedou tam, aby připravili další podstatný krok na cestě nejen k denuklearizaci (Korejského) poloostrova, ale i k zářivější budoucnosti severokorejského lidu,“ prohlásil ministr.



Kde se summit uskuteční, Pompeo neprozradil. Trump novinářům v Bílém domě řekl, že datum a místo summitu oznámí příští týden. Bez dalších podrobností také prohlásil, že ve vztahu ke KLDR dosáhl ohromného pokroku.



Vietnamští představitelé minulý týden prohlásili, že uspořádání americko-severokorejské vrcholné schůzky je plně v jejich možnostech. Podle informací agentury Reuters se vietnamská metropole Hanoj připravuje na Kimovu státní návštěvu. Jako o případných místech summitu se ještě hovoří o Bangkoku nebo Singapuru, kde se Trump s Kimem sešel už loni v červnu.

Trump už ve středu na twitteru napsal, že se těší na brzké setkání s Kim Čong-unem. „Pokrok je patrný - velký rozdíl!“ napsal prezident.