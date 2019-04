Další z klanu Gándhí na scéně. Indové volí nový parlament, nynější premiér má ale silnou vyzyvatelku

NOVÉ DILLÍ / PRAHA Umělecký svět zná spíše její jmenovkyni Prijanku Choprovou, bollywoodskou herečku a přítelkyni vévodkyně ze Sussexu Meghan. V politice je ovšem vycházející hvězdou 47letá Prijanka Gándhíová, členka Indického národního kongresu (INC) a vyzyvatelka nynějšího indického nacionalistického premiéra Naréndry Módího. Média i tisíce lidí ji provázejí na každém kroku.

Ve více než miliardové Indii totiž od minulého čtvrtka až do 19. května probíhají parlamentní volby, největší demokratické hlasování svého druhu na světě, jehož se může zúčastnit až 900 milionů oprávněných voličů. A právě Prijanka Gándhíová by v nich ráda porazila současné hinduistické nacionalisty z Indické lidové strany (BJP), kteří podle kritiků utlačují v zemi muslimy i další náboženské menšiny, útočí na svobodná média a názorové odpůrce a mimo jiné přiživují konflikt se sousedním Pákistánem o spornou oblast Kašmíru.

Vnučka někdejší slavné indické premiérky Indiry Gándhíové a pravnučka prvního premiéra nezávislé Indie Džaváharlála Néhrúa, povoláním psycholožka a vírou (konvertovaná) buddhistka, chce do indické nacionalistické politiky vnést ideje, které se z ní pomalu vytrácejí, a sjednotit indickou společnost, již vláda „indického Trumpa“ Módího rozděluje. „Povedeme nový boj za svobodu!“ prohlásila v kampani odvážně.



Prijančin vstup do politiky byl přitom překvapivý. Dlouho totiž odolávala a prohlašovala, že místo angažmá ve státních záležitostech se raději bude věnovat svým dvěma dětem, které má s manželem, indickým podnikatelem Robertem Vadrou. Dynastii Gándhíových navíc provází podobné stigma jako klan Kennedyových v USA – za své názory její příslušníci nejednou zaplatili životem. Prijančina babička a někdejší premiérka Indira Gándhíová byla zastřelena svými osobními strážci, obětí atentátu se stal i Prijančin otec, taktéž bývalý předseda vlády Radžív Gándhí.

V čele Indického národního kongresu nyní stojí Prijančin nepopulární starší bratr Rahul, pod jehož vedením strana před pěti lety volby prohrála s nejhorším výsledkem v historii a Indická lidová strana premiéra Módího naopak získala absolutní většinu v parlamentu. Bylo tak jen otázkou času, kdy se Prijanka Gándhíová do vysoké politiky zapojí.

Stalo se tak v lednu, kdy byla jmenována „generální tajemnicí INC pro východní Uttarpradéš“, svazový stát na severu země. Vedle změny politického směřování Indie jsou programem Gándhíové – ostatně jako všech stran a jejich představitelů – pracovní místa a silná ekonomika. Indii totiž navzdory slibům současné vlády trápí vysoká nezaměstnanost, a to zejména mezi mladými lidmi, bující korupce a zpomalující ekonomika místo slibovaného hospodářského zázraku.

Klíčem je Uttarpradéš

Že by INC Módího nacionalisty porazil, očekává jen málokdo. Gándhíová by ale ze své pozice mohla vzít vládní straně většinu a donutit ji vládnout v koalici. Její oficiální titul nezní příliš atraktivně, Uttarpradéš je ale s více než dvěma sty miliony obyvatel nejlidnatějším státem Indie, kde se rozhoduje o 80 z celkem 543 křesel v parlamentu. Platí, že kdo vyhraje tady, má úspěšně nakročeno k vládě v Dillí. A jelikož je Gándhíová populární osobností, která kvůli svému jménu, vzhledu i vystupování (jež připomínají její legendární babičku Indiru) přitahuje davy, nelze takový výsledek voleb vyloučit.

To by premiérovi Módímu udělalo na čele značné vrásky, přestože svoji pozici si podle dosavadních průzkumů zřejmě udrží. K tomu přispívá právě i vyhrocený konflikt s Pákistánem o Kašmír, kde od února přišlo o život již několik desítek lidí, včetně obětí teroristického útoku pákistánského radikála, který novou vlnu násilností spustil. V pondělí navíc vládní BJP oznámila, že plánuje zrušit v Kašmíru zvláštní práva náležející tamnímu převážně muslimskému obyvatelstvu.