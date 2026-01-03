„Za touto úspěšnou akcí jsou desetiletí zkušeností a měsíce příprav. Každá složka – vojáci, námořníci, piloti – ti všichni se společně se zpravodajci podíleli na této bezprecedentní operaci,“ řekl Caine.
Do akce se podle něj vedle CIA zapojily i další zpravodajské organizace jako NSA či NGA, tedy National Geospatial-Intelligence Agency, která se zabývá zabývá geoprostorovým zpravodajstvím, tedy analýzou informací z map a satelitních snímků.
„Sledovali jsme, čekali, připravovali se a byli trpěliví,“ popsal Caine. „Slovo integrace ani zdaleka nepostihuje komplexnost takové operace,“ dodal s tím, že ve vzduchu bylo během mise přes 150 letounů, jejichž cílem bylo dostat zasahující tým do centra Caracasu.
„Jediné selhání by ohrozilo celou operaci a selhání není přípustné,“ prohlásil Caine s pomocí často používaného hesla „Failure is not an option“.
Čekání na správný okamžik
Zpravodajské týmy podle něj měsíce sledovaly, kde se Maduro pohybuje, kde spí, co jí i co si obléká. Počátkem prosince bylo vše připraveno a nastalo čekání na ten správný okamžik, zejména s ohledem na počasí.
„Klíčové bylo vybrat správný den na maximalizaci překvapení a minimalizaci škod. Přes Vánoce i Nový rok muži a ženy trpělivě čekali, až minulou noc počasí umožnilo akci zahájit,“ odhalil Caine.
Prezident Donald Trump tak mohl ve 22:46 východoamerického času vydat pokyn k zahájení mise. Jeho slova podle Caina zněla: „Good luck and Godspeed“, volně přeloženo něco jako Hodně štěstí a Bůh s vámi.
Z dvaceti základen následně odstartovalo přes 150 letadel, od stíhaček přes bombardéry až po zpravodajské stroje. „Ve vzduchu byly tisíce a tisíce letových hodin zkušeností, nejmladšímu pilotovi bylo dvacet, nejstaršímu 49,“ popsal Caine.
Všichni kryli skupinu helikoptér, které se zhruba třicet metrů nad hladinou blížily k venezuelskému pobřeží. Když ho dosáhly, začala krycí letadla – mezi nimi podle Caina byly vedle F-22, F-35, F-18 a dalších i bezpilotní drony – vyřazovat prvky venezuelské protiletecké obrany, aby helikoptérám zajistily bezpečný průlet.
„Hlavní cíl byl je a vždy bude ochránit helikoptéry a pozemní jednotky. Dostat je k cíli a pak zase zpátky domů,“ konstatoval generál.
Podle něj se podařilo zcela dosáhnout momentu překvapení a v 1:01 východoamerického času (ve 2:01 caracaského) se zasahující týmy dostaly do Madurova komplexu.
„Helikoptéry se dostaly při příletu pod palbu, odpověděly však ohromující silou. Jedna helikoptéra zasažena, ale zůstala letuschopná,“ řekl Caine.
Vojáci na místě „rychle, precizně a disciplinovaně“ postupovali k cíli a zabezpečili místo. „V reálném čase jim zpravodajci poskytovali informace, aby se mohly zásahové jednotky pohybovat po objektu,“ uvedl Caine.
Maduro a jeho žena se následně vzdali, vojáci je odvedli do vrtulníku a pod dozorem dronů a stíhaček se zasahující jednotky vrátily na základny. Ve 3:29 východoamerického času nastoupili na loď USS Iwojima.
„Byli jsme svědky mocné demonstrace amerických sil. Rád bych vyjádřil díky a vděčnost všem mužům a ženám, kteří se na ní podíleli,“ uzavřel svůj proslov generál Caine.