Vrtulníky, krytí a překvapení. Generál odhalil, jak Američané dopadli Madura

Autor:
  19:47aktualizováno  19:47
Generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů USA, popsal na tiskové konferenci průběh noční operace, jejímž výsledkem bylo zadržení venezuelského vůdce Nicoláse Madura i jeho ženy. Klíčová podle něj byla dokonalá příprava, perfektní spolupráce a moment překvapení.
Generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů Spojených států amerických na...

Generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů Spojených států amerických na tiskové konferenci po venezuelské operaci 3. ledna 2025 | foto: AP

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Spojené státy zaútočili na Venezuelu. (3. ledna 2025)
Venezuela ukazuje škody po americkém útoku
16 fotografií

„Za touto úspěšnou akcí jsou desetiletí zkušeností a měsíce příprav. Každá složka – vojáci, námořníci, piloti – ti všichni se společně se zpravodajci podíleli na této bezprecedentní operaci,“ řekl Caine.

Do akce se podle něj vedle CIA zapojily i další zpravodajské organizace jako NSA či NGA, tedy National Geospatial-Intelligence Agency, která se zabývá zabývá geoprostorovým zpravodajstvím, tedy analýzou informací z map a satelitních snímků.

„Sledovali jsme, čekali, připravovali se a byli trpěliví,“ popsal Caine. „Slovo integrace ani zdaleka nepostihuje komplexnost takové operace,“ dodal s tím, že ve vzduchu bylo během mise přes 150 letounů, jejichž cílem bylo dostat zasahující tým do centra Caracasu.

„Jediné selhání by ohrozilo celou operaci a selhání není přípustné,“ prohlásil Caine s pomocí často používaného hesla „Failure is not an option“.

Čekání na správný okamžik

Zpravodajské týmy podle něj měsíce sledovaly, kde se Maduro pohybuje, kde spí, co jí i co si obléká. Počátkem prosince bylo vše připraveno a nastalo čekání na ten správný okamžik, zejména s ohledem na počasí.

„Klíčové bylo vybrat správný den na maximalizaci překvapení a minimalizaci škod. Přes Vánoce i Nový rok muži a ženy trpělivě čekali, až minulou noc počasí umožnilo akci zahájit,“ odhalil Caine.

Prezident Donald Trump tak mohl ve 22:46 východoamerického času vydat pokyn k zahájení mise. Jeho slova podle Caina zněla: „Good luck and Godspeed“, volně přeloženo něco jako Hodně štěstí a Bůh s vámi.

Z dvaceti základen následně odstartovalo přes 150 letadel, od stíhaček přes bombardéry až po zpravodajské stroje. „Ve vzduchu byly tisíce a tisíce letových hodin zkušeností, nejmladšímu pilotovi bylo dvacet, nejstaršímu 49,“ popsal Caine.

Všichni kryli skupinu helikoptér, které se zhruba třicet metrů nad hladinou blížily k venezuelskému pobřeží. Když ho dosáhly, začala krycí letadla – mezi nimi podle Caina byly vedle F-22, F-35, F-18 a dalších i bezpilotní drony – vyřazovat prvky venezuelské protiletecké obrany, aby helikoptérám zajistily bezpečný průlet.

„Hlavní cíl byl je a vždy bude ochránit helikoptéry a pozemní jednotky. Dostat je k cíli a pak zase zpátky domů,“ konstatoval generál.

Podle něj se podařilo zcela dosáhnout momentu překvapení a v 1:01 východoamerického času (ve 2:01 caracaského) se zasahující týmy dostaly do Madurova komplexu.

„Helikoptéry se dostaly při příletu pod palbu, odpověděly však ohromující silou. Jedna helikoptéra zasažena, ale zůstala letuschopná,“ řekl Caine.

Vojáci na místě „rychle, precizně a disciplinovaně“ postupovali k cíli a zabezpečili místo. „V reálném čase jim zpravodajci poskytovali informace, aby se mohly zásahové jednotky pohybovat po objektu,“ uvedl Caine.

Maduro a jeho žena se následně vzdali, vojáci je odvedli do vrtulníku a pod dozorem dronů a stíhaček se zasahující jednotky vrátily na základny. Ve 3:29 východoamerického času nastoupili na loď USS Iwojima.

„Byli jsme svědky mocné demonstrace amerických sil. Rád bych vyjádřil díky a vděčnost všem mužům a ženám, kteří se na ní podíleli,“ uzavřel svůj proslov generál Caine.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.