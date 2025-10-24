Přítomnost tří konkrétních chemických látek v tak silné koncentraci nemůže být náhoda, sdělil prezident televizi CNN. „Podali jsme trestní oznámení a předložili jsme důkazy,“ doplnila hlava státu.
Je to už podruhé za tento měsíc, co Noboa a ekvádorská vláda uvedli, že někdo usiloval o prezidentův život. Na začátku října podle nich na auto, ve kterém Noboa cestoval, někdo střílel. Také kvůli tomuto útoku, který se však nepodařilo ověřit z nezávislých zdrojů, podala vláda trestní oznámení. Střelbu přičítá domorodému obyvatelstvu.
Noboova vláda čelí od poloviny září protestům, ke kterým vyzvala Konfederace domorodých národů Ekvádoru (Conaie). Toto sociální hnutí stálo v letech 1997 až 2005 za nepokoji, jež vedly k pádu tří vlád. Conaie začala pořádat stávky, pochody a blokády silnic po rozhodnutí vlády zrušit dotace na naftu. Kritici říkají, že opatření zvýší životní náklady, vláda uvedla, že chce tímto krokem ušetřit.
Kvůli protestům, které si už vyžádaly jednu oběť a přes osm desítek zraněných, vyhlásil Noboa v září a říjnu v několika částech země výjimečný stav. Ekvádor také čeká 16. listopadu referendum, v němž mají voliči rozhodovat o tom, zda může být sepsána nová ústava, či zda země povolí umístění zahraničních základen. Noboa obě opatření odůvodňuje snahou účinněji potírat aktivity drogových gangů v zemi.