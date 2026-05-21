Dánský úřad pro životní prostředí se obává, že mršina by mohla silně obtěžovat místní obyvatele i turisty. Proto bude ještě dnes podniknut pokus o její odtažení. V pátek by pak mohla být velryba podrobena pitvě.
Německé a dánské úřady původně tvrdily, že pozůstatky keporkaka zůstanou v moři u Anholtu. Velryba v březnu a dubnu za velkého zájmu médií a veřejnosti několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul. Ve středu německý bulvární deník Bild napsal, že Timmy nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice (Tina).
„V Grenaa vědci a veterináři provedou vyšetření a odeberou vzorky, stejně jako tomu bylo u předchozích uváznutí větších velryb,“ uvedl dánský úřad s tím, že ohledání v přístavu bude snazší. Navíc by tam média mohla práci na zvířeti pozorovat – za příslušnými bariérami, protože podle úřadů budou použity stroje a ostré nástroje.
Pokud se ukáže, že velrybu nebude možné přesunout do přístavu, Dánové ji plánují prozkoumat na ostrově Anholt.
Dánský úřad pro životní prostředí už dříve varoval, aby se lidé k mršině nepřibližovali, protože hrozí nebezpečí nákazy. Kromě toho by tělo mohlo explodovat. Z aktuálních záběrů je patrné, že už je silně nafouknuté plyny vznikajícími při tlení.
„Místní lidé si velmi přejí, aby byla velryba odstraněna co nejdříve, aby nerušila turisty,“ řekla Pia Langeová Christensenová, ředitelka turistické organizace Visit Aarhus, která je odpovědná i za ostrov Anholt. Turistická sezona právě začala.
18. května 2026
Ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko se mezitím snaží získat sledovací zařízení, které na zvíře připevnili zástupci soukromé iniciativy, jež se naposledy pokoušela keporkaka zachránit. Stále není jasné, jak dlouho velryba žila po svém vypuštění zpět do moře 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.
Anholt (červeně), Grenaa (modře)
