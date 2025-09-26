U Dánska tajně zakotvila ruská vojenská loď. A pak začaly trable s drony...

Autor:
  13:40aktualizováno  13:40
Zatímco Dánsko řeší rejdy tajemných dronů, tamní novináři zjistili, že těsně u jeho teritoriálních vod kotvila ruská výsadková loď Alexandr Šabalin s vypnutým trasovacím systémem. Podle deníku Ekstra Bladet šlo s největší pravděpodobností o ruskou hybridní operaci.
Ruská výsadková loď Aleksandr Šabalin

Ruská výsadková loď Aleksandr Šabalin | foto: Creative Commons

Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
Cestující čekající na kodaňském letišti. (23. září 2025)
Letiště v dánském městě Aalborg. (25. září 2025)
19 fotografií

Novináři ruské plavidlo objevili v mezinárodních vodách mezi jižními cípy ostrovů Langeland a Lolland, zhruba dvanáct kilometrů od nejbližší pevniny. Z helikoptéry ji díky číslu na boku dokázali zřetelně identifikovat, nafotit její automatické kanóny, protiletadlové systémy, raketomety a radarové a radiové vybavení.

Prolétající helikoptéru z paluby pozorně sledovali a fotili ruští námořníci. Krátce po nečekané návštěvě plavidlo zvedlo kotvy a začalo se přesouvat na severovýchod, vzhledem k vypnutému AIS transpondéru ho však nebylo možné sledovat.

Aleksandr Šabalin je velká výsadková loď třídy Ropucha (projekt 775/II), která slouží v rámci Baltské flotily. Byla postavena v polovině osmdesátých let v Gdaňsku, dnes je jejím domovským přístavem Baltijsk v Kaliningradské oblasti. Zapojila se do transportů vojenského vybavení do Sýrie a loni se po tříleté opravě v Kronštadtu vrátila do služby.

Dánsko v minulých dnech opakovaně čelilo problémům s drony neznámého původu. V noci na pátek musely úřady kvůli podezření na aktivitu dronů podruhé v řadě zavřít vzdušný prostor nad letištěm v Aalborgu, které je využíváno pro komerční i vojenské lety. V pondělí večer bylo kvůli přeletu dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani.

Ministr obrany Troels Lund Poulsen odmítl ukázat na konkrétního pachatele, podle něj však jde o dílo profesionálního aktéra. Bezpečnostní experti nicméně několikrát vyslovili podezření, že by drony mohly být vypouštěny z ropných tankerů ruské „stínové flotily“.

Langeland (červeně), Lolland (modře)

Langeland (červeně), Lolland (modře)

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.