Novináři ruské plavidlo objevili v mezinárodních vodách mezi jižními cípy ostrovů Langeland a Lolland, zhruba dvanáct kilometrů od nejbližší pevniny. Z helikoptéry ji díky číslu na boku dokázali zřetelně identifikovat, nafotit její automatické kanóny, protiletadlové systémy, raketomety a radarové a radiové vybavení.
Prolétající helikoptéru z paluby pozorně sledovali a fotili ruští námořníci. Krátce po nečekané návštěvě plavidlo zvedlo kotvy a začalo se přesouvat na severovýchod, vzhledem k vypnutému AIS transpondéru ho však nebylo možné sledovat.
Aleksandr Šabalin je velká výsadková loď třídy Ropucha (projekt 775/II), která slouží v rámci Baltské flotily. Byla postavena v polovině osmdesátých let v Gdaňsku, dnes je jejím domovským přístavem Baltijsk v Kaliningradské oblasti. Zapojila se do transportů vojenského vybavení do Sýrie a loni se po tříleté opravě v Kronštadtu vrátila do služby.
Dánsko v minulých dnech opakovaně čelilo problémům s drony neznámého původu. V noci na pátek musely úřady kvůli podezření na aktivitu dronů podruhé v řadě zavřít vzdušný prostor nad letištěm v Aalborgu, které je využíváno pro komerční i vojenské lety. V pondělí večer bylo kvůli přeletu dvou až tří dronů uzavřeno letiště v Kodani.
Ministr obrany Troels Lund Poulsen odmítl ukázat na konkrétního pachatele, podle něj však jde o dílo profesionálního aktéra. Bezpečnostní experti nicméně několikrát vyslovili podezření, že by drony mohly být vypouštěny z ropných tankerů ruské „stínové flotily“.
Langeland (červeně), Lolland (modře)
