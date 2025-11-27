Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, bude sledovat Trumpova prohlášení

Noční služba dánské diplomacie začíná v 17:00 SEČ a kolem 7:00 SEČ dánské vládě a příslušným úřadům rozesílá zprávu, která obsahuje informace o tom, co bylo řečeno a co se odehrálo.
K nočnímu sledování vývoje v USA Dánsko podle informací deníku The Guardian zřejmě přistoupilo v důsledku diplomatické roztržky mezi Kodaní a Washingtonem ohledně Grónska.
Trump od lednového nástupu do Bílého domu opakovaně vyjádřil zájem anektovat tento strategicky důležitý ostrov. Grónsko odpovědělo, že není na prodej a že si o své budoucnosti rozhodne samo. Ostrov je autonomní oblastí Dánského království.
Iniciativa je podle deníku Politiken jedním z několika příkladů toho, jak se dánská diplomacie a státní správa musely přizpůsobit počínání druhé Trumpovy administrativy.
„Lze říci, že situace v Grónsku a časový rozdíl mezi Dánskem a Spojenými státy byly poměrně důležitými faktory, které na jaře vedly k zavedení tohoto opatření,“ sdělil deníku The Guardian zdroj blízký dánské diplomacii.
Dánské ministerstvo zahraničí v této souvislosti podle listu uvedlo, že vynaložilo „kolektivní úsilí“, aby mělo aktuální informace o Trumpových vyjádřeních, namísto toho, aby se všichni museli hned vrhat ke svým mobilům, aby se dozvěděli nejnovější zprávy z USA.
Bývalý hlavní analytik dánské obranné zpravodajské služby Jacob Kaarsbo uvedl, že tento vývoj dokládá, že představa, že USA jsou největším a nejdůležitějším spojencem Dánska, je mrtvá.
„Spojenectví jsou založena na společných hodnotách a společném vnímání hrozeb,“ řekl Kaarsbo.“Trump s námi nesdílí ani jedno z toho a já bych řekl, že to nesdílí ani s většinou Evropanů,“ dodal.