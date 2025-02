Chceme slunce a palmy. Dánové nabízejí Trumpovi za Kalifornii bilion a cukroví

„Už jste se někdy podívali na mapu a pomysleli si: ‚Víte, co Dánsko potřebuje? Víc slunečního svitu, palem a kolečkových bruslí.‘ A my máme příležitost, jaká se naskytne jen jednou za život, tenhle sen uskutečnit,“ píše skupina v petici, která už nasbírala téměř 200 tisíc podpisů.

„Pojďme od Donalda Trumpa koupit Kalifornii! Ano, slyšeli jste správně. Kalifornie může být naše a my potřebujeme vaši pomoc, aby se to mohlo stát,“ dodává petice. Proč právě Kalifornie? I v tom mají aktivisté jasno. V Kalifornii je spousta slunce – 300 slunečných dní v roce, což není právě případ Dánska. „Jen si představte, že vyměníte holínky do deště za žabky!“ lákají autoři petice.

Jako další důvody uvádějí technologickou dominanci, avokádové toasty (v Kalifornii se pěstuje 90 procent všech amerických avokád), či ochranu svobodného světa, protože „většina lidí říká, že máme tu nejlepší svobodu na světě“.

A na novém území mají autoři dánské iniciativy velké plány. V první řadě hodlají přejmenovat Disneyland na Hans Christian Andersenland a těší se na myšáka Mickeyho ve vikinské přilbě. „Z Kalifornie se stane Nové Dánsko. Los Angeles? Spíš Løs Ångeles,“ dodávají aktivisté.

Navíc jsou přesvědčení, že nejsou bez šance. „Trump není moc velkým fanouškem Kalifornie. Už ji označil za nejvíc zničený stát USA a s jejími vedoucími představiteli se celé roky hašteří,“ píší.

A jak řekl Xavier Dutoit, který tuto kampaň spustil, do rozhovorů o koupi Kalifornie by se měli zapojit vedoucí představitelé firmy Lego. Důvod? Ti, kdo se umí vypořádat s dětmi vztekajícími se kvůli chybějícím kostičkám, jsou experty na vyjednávání.

Dánové mají nicméně už nyní v Kalifornii „svoje“ město. Nedaleko Santa Barbary se nachází šestitisícový Solvang založený dánskými přistěhovalci. Říká se mu „dánské hlavní město Ameriky“.