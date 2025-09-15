V Grónsku začalo velké vojenské cvičení NATO. Jednotky USA se nezapojily

  19:52aktualizováno  19:52
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen přicestoval společně s jeho islandským a norským protějškem do Grónska. Vládní představitelé největší ostrov světa navštívili při příležitosti velkého vojenského cvičení, kterého se účastní několik členských zemí NATO. Jednotky USA se ale nezapojily, přestože se na severu ostrova nachází americká letecká základna.
Zleva norský ministr obrany Bj&#248;rn Arild Gram, dánský ministr obrany Troels...

Zleva norský ministr obrany Bjørn Arild Gram, dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen, finský ministr obrany Antti Häkkänen, švédský ministr obrany Pål Jonson a islandský stálý státní tajemník Martin Eyjolfsson na zasedání ministrů obrany severských zemí v rámci obranné iniciativy Nordefco. (30. ledna 2025) | foto: 9. samostatný útočný prapor Karpatská SičProfimedia.cz

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen, premiérka Mette Frederiksenová a...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová s grónským premiérem Jensem-Frederikem...
Americký viceprezident J. D. Vance se svou ženou Ushou dorazil na americkou...
Donald Trump (14. září 2025)
„Současná bezpečnostní situace vyžaduje výrazné zvýšení přítomnosti ozbrojených sil v Arktidě a severním Atlantiku,“ uvedl dánský ministr obrany.

Kromě Dánů se cvičení Arctic Light 2025 (Arktické světlo 2025) účastní i vojáci z Francie, Německa, Švédska a Norska – dohromady více než 550 příslušníků.

Spojené státy se cvičení neúčastní přesto, že mají na severu Grónska leteckou základnu.

V poslední době USA mimo jiné kritizovaly údajný nedostatek dánských investic do obrany Grónska. Poulsen řekl, že probíhající cvičení koordinované s grónskou vládou je „dobrým příkladem našeho společného závazku posílit schopnost ozbrojených sil postavit se hrozbám v Arktidě“.

Administrativa nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa se netají touhou arktický ostrov anektovat. Po svém druhém zvolení prezidentem Trump řekl, že Grónsko potřebuje, zejména pro bezpečnost Spojených států.

Grónsko odpovědělo, že není na prodej a že si o své budoucnosti rozhodne samo. Na konci srpna dánská televize odhalila, že nejméně tři Američané s vazbami na Trumpa prováděli na polárním ostrově vlivové operace.

