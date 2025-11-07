Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem do 15 let. Není ale úplně jasné jak

Šéfka dánského ministerstva pro digitalizaci Caroline Stageová řekla, že Dánsko udává v Evropě směr ve snaze o posílení digitálního blahobytu dětí. „Zaujímáme nezbytný postoj proti tomu, že velké technologické platformy měly příliš dlouho volnou ruku v dětských pokojích,“ dodala.
Věková hranice by se podle zveřejněných informací mohla snížit na 13 let, pokud o to rodiče zažádají a úřady jejich žádosti vyhoví.
Dánské ministerstvo digitalizace, které se o tento krok primárně snaží, uvedlo, že děti mají kvůli sociálním sítím mimo jiné narušený spánek a ztrácejí schopnost soustředit se. Podle ministerstva žádný rodič nebo vychovatel tento vývoj nemůže zastavit sám.
Dánsko by přijetím podobné normy navázalo na postup australské vlády. Ta před rokem schválila průlomový zákon zakazující sociální sítě dětem do 16 let. Týká se platforem, jako je Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat nebo X.
Bránit v přístupu nejmladší věkové skupině mají provozovatelé sítí, kterým hrozí pokuty až 50 milionů australských dolarů (680,5 milionu korun).
Zákon má vstoupit v platnost v prosinci a zatím není jasné, jaké ověření věku budou sítě používat, aby jej nebylo možné obcházet.
Norma totiž například zakazuje sociálním sítím, aby nutily uživatele k ověření věku předkládat státem vydané identifikační dokumenty, jako jsou řidičské průkazy či cestovní pasy.