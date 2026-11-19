Ve Folketingu, dánském parlamentu, pro ratifikaci hlasovalo 109 přítomných poslanců, žádný nebyl proti ani se nezdržel.
Grónští poslanci souhlas s dohodou dali začátkem listopadu, schvalování ve Washingtonu nebylo zapotřebí. Ratifikace v dánském parlamentu byla posledním krokem k tomu, aby dokument vstoupil v platnost.
Americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery uvítal silnou podporu pro bezpečnostní dohodu ve Folketingu.
„Dohoda je úžasným úspěchem, který modernizuje naše partnerství a připraví ho na bezpečnostní výzvy budoucnosti,“ uvedl.
Smlouva podle něj podpoří bezpečnost Spojených států, Dánského království včetně Grónska i celého NATO.
Spojené státy na základě dohody získávají právo umístit na ostrově části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. Úmluva dále mimo jiné stanoví, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit příslušné závazky.
Kromě toho dohoda zabraňuje investorům ze zemí mimo EU a NATO v přístupu k citlivým sektorům. Státy, které nejsou členy NATO, nemohou v Grónsku umístit vlastní posádková ani bezposádková vojenská zařízení.
Trump od loňského návratu do Bílého domu opakovaně mluvil o tom, že Grónsko by mělo patřit Spojeným státům. Nejprve zájem o ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu vlastnit Grónsko odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil přitom ani použití síly s cílem získat ostrov.
Uvedl, že Grónsko je pro USA strategicky významné a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku. Vyjádření šéfa Bílého domu zneklidnila některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci.