Dánští vojáci v Grónsku dostali rozkaz v případě útoku USA bojovat

  15:34aktualizováno  15:34
Dánské jednotky nasazené v Grónsku dostaly minulý týden rozkaz být v případě útoku Spojených států připraveny bojovat, informovala dánská veřejnoprávní stanice DR. Dánská armáda podle ní nařídila, aby vojáci vyslaní na arktický ostrov byli vybaveni ostrou municí. Situace se uklidnila až poté, co americký prezident Donald Trump ve středu v Davosu vyloučil vojenský zásah. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen se odmítl k těmto informacím vyjádřit.
Rozkaz obdrželi dánští vojáci v době, kdy Trump odmítal vyloučit použití síly ve své snaze získat Grónsko, poloautonomní území Dánského království. Podle veřejnoprávního média se na plánu obrany shodly vládní i opoziční strany. Přestože politici nepovažovali vojenský úder Spojených států za pravděpodobný, podle stanice DR si Dánsko nemohlo být jisté, dokud Trump neprohlásil, že nechce použít vojenskou sílu.

Dánští vojáci byli v uplynulých týdnech vysláni na ostrov v rámci cvičení Arctic Endurance, které podle Kodaně potrvá většinu roku. Ke cvičení se přidalo Německo, Francie, Británie, Norsko, Švédsko, Finsko a Nizozemsko. V reakci na toto cvičení Trump pohrozil zmíněným státům včetně Dánska zavedením desetiprocentních cel. Po středečním hovoru s šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o budoucí dohodě týkající se Grónska a celé arktické oblasti od cel upustil.

Dohoda předpokládá, že Severoatlantická aliance zesílí ostrahu Arktidy. Trump po jednání s Ruttem řekl, že součástí dohody bude přístup ke grónským nerostným surovinám pro Spojené státy i jejich evropské spojence a také spolupráce na americkém protiraketovém štítu Golden Dome (Zlatá kopule). Rutte ale ve čtvrtek řekl, že o využívání důležitých nerostných surovin s Trumpem nehovořil.

Další jednání o Grónsku se uskuteční dnes. Podle agentury AFP se bude projednávat aktualizace dohody z roku 1951 mezi Dánskem a Spojenými státy. Tato smlouva poskytuje americké armádě rozsáhlý přístup do Grónska, mimo jiné pro výstavbu a provoz vojenských základen.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová ve čtvrtek uvedla, že je připravena vést s USA konstruktivní dialog o bezpečnosti a dalších investicích, ale odmítá vyjednávat o územní celistvosti Dánského království.

Trump v posledních měsících silně dává najevo svůj zájem o kontrolu Grónska. Jeho hlavním argumentem je nedostatečná bezpečnost v arktické oblasti, která zpřístupňuje strategický region Číně a Rusku.

