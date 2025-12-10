Sperma prodávala dánská společnost European Sperm Bank, která na svém webu uvádí, že získává dárce z Dánska, Německa a Nizozemska. Sperma poté prodává i zahraničním reprodukčním klinikám. Společnost ke zjištěním uvedla, že s postiženými rodinami sdílí hlubokou soustrast. Uznala také, že v některých zemích bylo sperma použito ke zplození velkého počtu dětí.
Problematické sperma pochází od anonymního dárce, který svůj genetický materiál začal poskytovat za úplatu jako student v roce 2005. Toto sperma kliniky používaly asi 17 let. Dárce je zdravý a prošel všemi screeningovými testy, nicméně se ukázalo, že DNA v některých jeho buňkách je zmutovaná. Poškozen je konkrétně gen TP53, který podle vědců zastává klíčovou roli v tom, aby se v těle nerozvinulo nádorové bujení. O poškození tohoto genu dárce nevěděl.
Většina mužových buněk je bez poškození genu TP53, ale u spermií je vada výrazná, a to až u pětiny z nich. Dítě, k jehož zplození odborníci použili spermii se zmutovaným genem, pak má tuto mutaci v každé buňce v těle. V takovém případě je až 90procentní riziko, že se v těle rozvine rakovinné bujení včetně rakoviny mozku, kostí či prsou nebo leukémie. Tento fakt je znám jako syndrom Li-Fraumeni.
„Je to strašlivá diagnóza,“ uvedla profesorka Clare Turnbullová z londýnského Institutu pro výzkum rakoviny. „Život s takovým rizikem je celoživotním břemenem, je to zcela zničující,“ poznamenala.
Lidé se zmíněnou diagnózou by měli každoročně podstupovat vyšetření magnetickou rezonanci a rovněž ultrazvuk břicha kvůli hledání možných nádorů. Ženy se pak často rozhodnou pro odstranění prsou, aby riziko rozvoje rakoviny snížily.
Dánská spermobanka uvedla, že zmíněnou mutaci nezjišťuje preventivní genetické vyšetření a že dárce s poškozeným genem ihned po zjištění problémů zablokovala.
Na kauzu letos upozornili lékaři na konferenci ESHG o lidské genetice. Ti uvedli, že mutaci zjistili u 23 z tehdy 67 známých dětí. U deseti z nich již v té době lékaři diagnostikovali rakovinu. Do pátrání se následně zapojila média včetně BBC, kterým se podařilo zjistit, že mužovo sperma posloužilo ke zplození výrazně více dětí, a to nejméně 197. BBC poznamenala, že údaje nejsou konečné, neboť ze všech zemí nejsou dostupná závěrečná data. Rovněž není známo, kolik dětí se s mutací potýká.
Sperma použily reprodukční kliniky nejen v Dánsku, ale také na Islandu, v Irsku, Španělsku, Belgii, Německu, Polsku, Maďarsku, Srbsku, Severní Makedonii, Albánii, Řecku, Gruzii a na Kypru. Kauza se ale týká i zemí, které ve výčtu uvedeny nejsou. Podle BBC jsou i případy žen, které kvůli oplodnění odjely na kliniky do zmíněných zemích.