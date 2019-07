Davový nájezd na tajemnou Oblast 51? Lidi by utvořili druhou největší ‚armádu‘ na světě, spočítali vtipálci

NEVADA/WASHINGTON To, co začalo jako malý vtípek na sociálních sítích, se rychle proměnilo v internetový fenomén. K plánovanému útoku na tajemnou Oblast 51 (Area 51) se na Facebooku hlásí již více než 1,6 milionu lidí. Kdyby dorazili všichni, tak by se opravdu jednalo o ohromnou útočnou sílu, druhou největší armádu na světě.

Největší armádou na světě je ta čínská. Její síla je odhadovaná na 2 183 000 vojáků. Tu „útočníci“ z Oblasti 51 nejspíše nedoženou. Na třetím a čtvrtém místě následují armády Indie (1 395 100) a Spojených států (1 347 300). Mimochodem, kdyby dorazil i ten více než milion lidí, který u facebookové události označil „možná“, šlo by s přehledem o největší armádu na světě.



Na sociální síti Facebook vznikla událost Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us (Zaútočíme na Oblast 51, všechny nás zastavit nemůžou). Útok je naplánován na pátek 20. září letošního roku. Velitelský čas je 15:00 pacifického standardního času (PDT). Cíl útoku? Osvobodit všechny zajaté mimozemšťany, které vláda v Oblasti 51 údajně drží. Čím více lidí, tím lépe. Jak napovídá název akce, všechny nás zastavit nemůžou.



K události se hojně přidávají i Češi. Svou účast přislíbila i řada celebrit. Mezi nimi například Danny DeVito, Neil Patrick Harris, Keanu Reeves, Samuel L. Jackson, Arnold Schwarzenegger nebo Chuck Norris.

Herec Danny DeVito přidal na svůj twitterový účet fotografie svých slavných kolegů, kteří událost podporují.

Samozřejmě jde o recesi a je nemožné, aby se takhle velká síla u Oblasti 51 kdy shromáždila. V současné chvíli je ale složité poznat, kdy končí zábava a začíná holé šílenství. Obavy z toho, že někteří zúčastnění vezmou výzvu doslova a na základnu zaútočí, jsou poměrně oprávněné. Bylo by záhodno připomenout, že americká armáda je připravena svoje území bránit.

„Oblast 51 je výcvikovým táborem pro americké ozbrojené síly a my uděláme vše pro to, abychom odrazili kohokoli, kdo se pokusí vniknout dovnitř,“ řekla americkému serveru The Washington Post mluvčí amerického letectva.

Mimochodem, Oblast 51 opravdu podléhá nejpřísnějšímu stupni utajení a její personál se případnému útoku opravdu smát nebude. Jde ale o lákavý cíl a v minulosti se řada lidí pokoušela do základny proniknout. Například v lednu letošního roku odmítl jeden civilista zastavit. V ruce přitom držel „neurčitý objekt válcovitého typu“. Nereagoval a vojáci ho na místě zastřelili. Alespoň tak to stojí v oficiální zprávě o incidentu.

Je znám případ z října roku 2012 kdy se k základně snažila dostat dvanáctičlenná skupina dokumentaristů z televize BBC. Vojáci filmaře zajali a drželi je tři hodiny na mušce svých útočných pušek M16. Veškeré filmařské vybavení jim bylo zabaveno a každý z týmu musel zaplatit pokutu 375 liber.



Když už nic jiného, celá akce dala vzniknout nespočtu internetových žertů.