Živelný Trump a nejistý Biden. Kandidáti se v debatě přeli o migrantech i sexu

Velkou rivalitu oba kandidáti potvrdili už při příchodu, kdy si nepodali ruce. Debata začala tématem americké ekonomiky a zdražování základních potravin. „Zažili jsme celou řadu závažných situací, ať už jde o válku nebo pandemii covidu. Vytvořili jsme tisíce nových pracovních míst a stále je potřeba udělat celou řadu další věcí. Zemi jsme přebírali ve stavu chaosu a udělali jsme velký krok kupředu,“ uvedl na úvod Biden a slíbil, že v případě znovuzvolení bude na zlepšování stavu americké ekonomiky pokračovat.

Trump podle amerických médií projevil větší připravenost než v roce 2020, kdy se uchazeči o Bílý dům v debatě setkali naposledy. Úvodem argumentoval, že jím navrhovaná desetiprocentní cla na veškerý dovoz nezvýší spotřebitelům ceny, ale zabrání jiným zemím, aby Spojené státy „okrádaly“.

„Jsme nejlepší ekonomika na světě, ostatní od nás jenom kopírují. My jsme zavedli celou řadu věcí, za které nás jenom kritizují, i když jsou dobré. Zemi jsme předávali ve chvíli, kdy si akciové trhy vedly lépe, než když jsme ji my přebírali. Demokraté vytvořili pracovní místa, ale ty obsadili migranti,“ kontroval Trump a na otázku moderátora reagoval, že Amerika je nyní více závislá na Číně a rovněž jí roste deficit. „Jsme nyní zemí třetího světa, a to způsobili demokraté,“ dodal.

Trump a Biden následně čelili otázce ohledně zákazu potratů. „V šesti týdnech přeci ženy ještě nemusí vědět, že jsou těhotné. Je spousta, žen, které jsou znásilněné. S tím se přeci musí něco dělat. Stojím za rozhodnutím v případu Roeová vs. Wade,“ opřel se Biden do kontroverzního zákazu. Trump mu následně vytkl, že velkou část znásilnění mají na svědomí přistěhovalci, které „Biden pustil do naší země“. Bývalý prezident prohlásil, že v případě svého zvolení nebude blokovat potratové pilulky. Na jeho pozici v této otázce se čekalo od začátku letošních primárek.

Migranti zabíjí Američany, tvrdil Trump

V třetím bloku přišla řada na téma migrace. „Na situaci u jižních hranic pracujeme. Nakonec i pohraniční stráž podporuje opatření, které já navrhuji. Není ale přeci možné, aby odebírali uprchlickým matkám jejich děti a zavírali je někam do klecí,“ argumentoval Biden s odkazem na údajné praktiky texaských úřadů.

Trump se během tématu rozohnil. „Za mé administrativy jsme měli nejbezpečnější hranici na světě. Biden ji ale otevřel těm nejhorším zločincům, přicházejí k nám šílenci a teroristi. Přitom stačilo nechat jenom věci tak, jak jsem mu je předal,“ prohlásil Trump směrem k Bidenovi. Migranti podle Trumpa zabíjejí občany po celé Americe.

Biden měl během několika odpovědí problémy. Opakovaně kašlal a chrchláním si uvolňoval hrdlo. Jeho doktor v minulosti uvedl, že je to způsobeno refluxem. Odpovědi však současný prezident podle CNN formuloval dobře, i když v několika momentech působil slabě. Bidenův tým po debatě uvedl, že prezidenta v posledních dnech trápila lehká viróza.

Republikánský kandidát oproti tomu vystupoval energicky. Mluvil rychle a poměrně uceleně. Často mu však chyběly argumenty, pomáhal si přehnanými gesty, až groteskní mimikou a nepravdivými výroky. Těch měl na kontě výrazně více než Biden.

Trump slíbil mír na Ukrajině

V bloku zaměřeném na bezpečností situaci ve světě Trump prohlásil, že Vladimir Putin by na Ukrajinu nikdy nezaútočil, pokud by byl republikánský kandidát prezidentem. „A to samé platí o situaci mezi Izraelem a Hamásem,“ míní Trump. Ruský prezident si podle Trumpa nemá právo ponechat část ukrajinského území.

Panika u demokratů Z tábora demokratické strany po skončení debaty přichází zprávy o nepříliš velké spokojenost s výkonem Joe Bidena. Nejmenovaní demokraté pro CNN uvedli, že prezident nevyužil celou řadu příležitostí, kde mohl zaútočit na Trumpa. Politický komentátor CNN Van Jones byl ještě kritičtější. „Miluji Joea Bidena. Pracoval jsem pro něj. Ale dnes se mu vůbec nedařilo,“ řekl Jones. „Je to dobrý člověk. Miluje svou zemi. Dělá to nejlepší, co může. Dnes si měl zajistit podporu veřejnosti a své voličské základny, což se mu nepodařilo,“ dodal Jones. „Výkon Joea Bidena v debatě byl zklamáním. Měl Američanům ukázat, že ještě má energii, ale to se mu nepodařilo,“ uvedla Kate Bedingfieldová, bývalá šéfka komunikace Bílého domu v Bidenově administrativě.

„Když se stanu prezidentem, válku vyřeším ještě předtím, než usednu do úřadu,“ slíbil, konkrétní kroky k míru však neuvedl. Biden varoval, že šéf Kremlu se bez rázného kroku Západu a pomoci Ukrajině nikdy nezastaví a v ohrožení budou další státy.

Trump opět odmítl americkou podporu NATO v případě, že ostatní státy nebudou dodržovat minimální příspěvky do společného rozpočtu. Bidenovo stažení vojáků z Afghánistánu označil za „nejtrapnější den v dějinách naší země“. „V životě jsem neslyšel tolik blábolů,“ kontroval Biden.

Ten po hodině debaty na Trumpa tvrdě zaútočil ohledně jeho odsouzení v případě úplatků pornohvězdě Stormy Daniels. „Máte za sebou mravnostní přešlapy, měl jste nemanželský pohlavní styk,“ prohlásil Biden. Trump se proti tomu ostře ohradil. „Žádný sex jsem s ní neměl,“ uvedl.

Zdravotní stav a úšklebky

Republikánský kandidát po první přestávce tvrdil, že jeho velkým cílem je ochrana životního prostředí. „Chci, abychom měli ten nejčistší vzduch a vodu. A za mé administrativy to tak bylo,“ uvedl. „Řekne ten člověk vůbec něco, co je pravda?“ reagoval na něj Biden s posměšným úšklebkem.

Oba kandidáti se ve druhé části debaty opakovaně obviňovali z lhaní. Trump často utíkal od témat, místo odpovědi na otázku ohledně masivního rozšíření opioidů přeskočil ke clům na dovoz a ekonomické situaci.

Na závěr klání přišla řeč na vysoký Bidenův věk. „Zvládnete další čtyři roky v úřadu?“ zeptala se moderátorka prezidenta. Ten však místo toho vyzdvihl úspěchy, které má na kontě jeho administrativa.

Stejnou otázku dostal i Trump. „Ohledně svého zdravotního stavu jsem pečlivý, každý rok se nechávám prohlédnout. Nedávno jsem vyhrál dva šampionáty v golfu. Jsem na tom lépe, než když mi bylo pětatřicet,“ pochválil se republikánský kandidát. Biden se mu vysmál a poukázal na jeho hmotnost. „Přestaňme se chovat jako děti,“ reagoval na to Trump.

Republikáni slaví Členové Republikánské strany se ještě před koncem televizního klání prohlásili za jasné vítěze debaty. Konzervativní komentátor Scott Jennings, který v minulosti působil jako poradce George W. Bushe, ve vysílání CNN prohlásil: „Bidenova kandidatura dnes padla.“ „Mám o prezidenta obavy. Měli bychom se za něj modlit. Myslím, že jeho poradci, Bílý dům i rodina mají americkému lidu co vysvětlovat. Všechno, co nám demokraté říkali o jeho duševní kondici, byla lež,“ dodal. „Prezidentská debata byla až překvapivě jednoznačná. Zmatené a nesoustředěné vystoupení prezidenta Bidena bylo katastrofální, šlo o takřka totální kolaps. Trump jasně dominoval, z debaty, a pravděpodobně i z voleb, odejde jako vítěz,“ uvedla republikánská komentátorka a bývalá úřednice v Trumpově administrativě Monica Crowleyová.

„Budete akceptovat výsledky voleb?“ vyslechl si následně jednu z posledních otázek. „Pokud to budou férové volby, tak ano,“ reagoval. „Jste ufňukánek, nedokážete se smířit s tím, že byste prohrál,“ oponoval mu Biden.

Otázky kladli moderátoři Jake Tapper a Dana Bashová. Aby televize zmírnila riziko průtahů a překřikování, během vysílání hostům střídavě vypínala mikrofony. Kandidáti měli vždy dvě minuty na odpověď a další minutu na reakci na slova soupeře. V devadesátiminutovém přenosu byly dvě přestávky. Po pátečním klání jsou na podzim v plánu další dvě debaty.