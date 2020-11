Přístroj podobný alkohol testeru odhalí covid z dechu za několik vteřin. Technologie už prošla prvními testy

Na novém přístroji pracuje společnost Imspex Diagnostics, která sídlí v jižním Walesu nedaleko Cardiffu. Výsledky svých pokusů zveřejnila podle britského serveru BBC v odborném časopisu The Lancet. Potvrzují, že rozborem dechu je možné rozlišit covid od jiných onemocnění, a to téměř ihned. Přístroj funguje tak, že analyzuje prvky dechu člověka, z nichž je schopen rozpoznat přítomnost choroby.

Very exciting early results on rapid, non-invasive breath test detection of Covid-19 by South Wales based @Imspex_GAS and @lborouniversity published in @TheLancet https://t.co/ZRIkksMXwG