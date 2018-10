Dejme peníze z Frontexu na pomoc Africe, vyzval Babiš lídry EU. Někteří jej podpořili

BRUSEL Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním summitu vyzval lídry EU, aby přehodnotili navýšení financí na pohraniční službu EU Frontex a peníze namísto toho použili na pomoc severoafrickým státům s migrací. Podporu získal u několika evropských politiků.

„Informoval jsem kolegy o mé návštěvě Frontexu a o potřebě definovat jeho další působení,“ uvedl na tiskovém brífinku po jednání lídrů osmadvaceti zemí EU český premiér Andrej Babiš.



Svou kritiku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) Babiš zmírnil již v pondělí po návštěvě její varšavské centrály. Ve čtvrtek ráno pak předseda české vlády opět funkčnost agentury v oblasti monitoringu i přehled o situaci na unijních hranicích. Zůstal ale skeptický v oblasti navýšení financí pro agenturu.

Evropská komise totiž v rozpočtu na dalších sedm let navrhuje navýšení financování agentury Frontex o deset miliard eur a i zvýšení počtu zaměstnanců. Ze současných 1500 lidí v terénu by se měl Frontex dostat na 10 tisíc.

„Znovu opakuji, že je nesmyslné brát peníze z Evropského rozpočtu na bezpečnost a obranu,“ sdělil ve čtvrtek médiím Babiš. Nechápe prý, proč má dojít k navýšení, když všechny státy samy o sobě zvyšují náklady na obranu. „Není důvod utrácet peníze v rámci závazků NATO a ještě v rámci EU.“

Podle Babiše se rozrůstáním Frontexu vytváří paralelní pohraniční stráž, kterou evropské státy nepotřebují. V této otázce prý Babiše podpořil jak italský premiér Giuseppe Conte, tak bulharský premiér Bojko Borisov. Babiš by rád peníze investoval jinak.

Marshallův plán pro Afriku

„Deset miliard eur je strašně moc peněz na sedm let, část těch ušetřených peněz bychom mohli použít na podporu zastavení migrace v severní Africe,“ řekl Babiš novinářům po jednání lídrů osmadvacítky. „Dnes je největším problémem Maroko, a proto je nutné hovořit i o navýšení spolupráce. Je potřeba mít plán z hlediska prohlubování ekonomické spolupráce,“ podotkl premiér. Ačkoliv má v plánu navštívit v nejbližších měsících Maroko, do role komunikátora se severoafrickými státy se prý „pasovat“ nehodlá.

Myšlence pomoci severoafrickým státům je nakloněná i šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která ve čtvrtek upozornila na nutnost financování takového plánu.

„Budeme potřebovat finanční zdroje členských zemí, abychom mohli investovat do projektů, které umožní řešit migrační trasy ve východním, centrálním i západním Středomoří,“ řekla při příchodu na setkání s lídry EU28 Mogheriniová s tím, že se v současnosti spolupráce dostává na novou úroveň.

„Je to rovné politické partnerství. Jde o kvalitativní změnu, kterou s Afrikou jako naším nejbližším sousedem potřebujeme. A je to strategická investice do příštích let,“ poznamenala šéfka diplomacie.

Nechcete migranty? Přispějte na Afriku

Šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani navrhl, že státy EU, které odmítají přijmout uprchlíky, mohou namísto toho přispívat více na migrační a rozvojové programy v Africe. „Žádná relokace, pak více peněz pro Afriku,“ uvedl na tiskové konferenci Tajani, zatímco lídři osmadvaceti států Evropy diskutovali o migraci. „To by mohl být dobrý kompromis,“ poznamenal.

„Nemůžeme nutit ostatní, ať si vezmou uprchlíky, ale ti, kteří tak neučiní, musí přispět jiným způsobem například v Africe. Všichni na sebe musí vzít část odpovědnosti, kterou neseme,“ řekl nedávno svým kolegům podle agentury Reuters německý ministr zahraničí Heiko Maas.

O plánu na strategické investování do států severní Afriky hovořil premiér Babiš již začátkem září v rozhovoru pro LN. Představil tehdy dokonce i svou vizi, jak přeskládat evropský rozpočet, aby měly státy EU dostatek finančních zdrojů, aniž by musely navyšovat rozpočet. „Ročně bychom mohli dát přes deset miliard eur na finanční pomoc africkým státům v boji s nelegální migrací,“ uvedl tehdy Babiš.