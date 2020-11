Delikátní setkání. Macron jednal s Pompeem, který ještě neuznal výsledek voleb v USA

Paříž Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí jednal s ministrem zahraničí končící americké administrativy Mikem Pompeem. Francouzská média ministrovu návštěvu označují za zdvořilostní. Většina z nich upozorňuje, že pro Macrona, který na rozdíl od Pompea gratuloval zvolenému Joeovi Bidenovi k volebnímu vítězství, jde o delikátní setkání.

Agentura AP uvádí, že důvod Pompeovy třídenní návštěvy Paříže není zcela jasný. Novináři zřejmě nebudou mít příležitost dotázat se obou politiků na jejich rozdílný názor na volby, protože nebyla naplánována tisková konference. Členové Pompeova týmu pouze sdělili, že jim Francouzi vysvětlili, že kontakt s tiskem není vzhledem k opatřením vynuceným epidemií covidu-19 možné zajistit. Paříž také uvádí, že s jednáním souhlasila na Pompeovu žádost.



Pompeo strávil s manželkou v Paříži soukromý víkend a agentury jeho pobyt charakterizují jako rozloučení, byť to tak americká strana neoznačuje. Ráno Pompeo u sochy v Invalidovně uctil květinami památku nedávných teroristických útoků ve Francii a pak ho přijal jeho francouzský protějšek Jean-Yves Le Drian. „Mike Pompeo bude v úřadě do 20. ledna, je tedy normální ho přijmout s respektem k americkým institucím. Jednat se bude o všem, o tématech, v nichž se shodneme, i o těch, v nichž ne,“ citovala agentura AFP francouzský diplomatický zdroj.

Macron byl mezi prvními, kdo Bidenovi gratulovali, Pompeo krátce před odjezdem na cestu do Evropy a na Blízký východ řekl, že USA čeká poklidný přechod ke druhé Trumpově administrativě.

Le Drian před jednáním ujistil, že vyjádří nesouhlas s rychlým stažením amerických vojáků z Iráku a Afghánistánu, jak to plánuje Trump. Na pořad se měl dostat také Írán, k němuž Trumpova administrativa zaujala jiný postoj než Evropa. Podle agentury AFP je Trumpova vláda odhodlaná vytvořit proti Íránu tak rozsáhlé sankce, které bude pro demokrata Bidena těžké zvrátit.

Z Francie ministr odletí do Turecka, kde se nesetká s politiky, ale s konstantinopolským patriarchou Bartolomějem. Dále má v plánu jet do Gruzie, do Jeruzaléma a pak do několika zemí Perského zálivu.