VIDEO: Ve Wu-chanu za čtyři dny dokončili první budovu nové nemocnice. Na směně dělá až 2000 dělníků

Výstavba nové nemocnice nazvané Chuo-šen-šan, která bude složena z předpřipravených stavebních buněk, začala minulý čtvrtek. Původně se hovořilo o tom, že úřady chtějí nemocnici s až 1000 lůžky postavit za šest dní. Nové zařízení totiž mělo překonat nemocnici z Pekingu, která byla v roce 2003 při epidemii SARS (akutní respirační syndrom) dokončena za týden.



Lidový deník však uvádí, že by hotovou nemocnici Chuo-šen-šan měla převzít armáda 2. února, tedy deset dní po zahájení prací. Ve Wu-chanu přitom od soboty souběžně vzniká další nemocnice pojmenovaná Lej-šen-šan, která by měla mít kapacitu 1300 až 1500 lůžek. Její dokončení je plánováno na 5. února.

Na obrázcích a videích ze stavby jsou vidět desítky bagrů a nákladních vozidel, mezi nimiž se pohybují stovky dělníků a inženýrů v reflexních vestách. Pracuje se nepřetržitě 24 hodin denně, na jedné směně se může podílet až 2000 lidí naráz.

We are racing against time. The 1st building of #Wuhan's #Coronavirus hospital, Huoshenshan hospital, was completed in 16 hours. China Construction which built the hospital is the same company which built the Multan-Sukkor Motorway and the Centaurus. Let’s pray for Wuhan & China! pic.twitter.com/ENgZPO2RS1