Demokraté zahajují v Milwaukee netradiční sjezd. Starosta mluví o ‚obrovském zklamání‘

Milwaukee (USA) Ve Spojených státech večer odstartuje nominační sjezd Demokratické strany, přičemž program prvního dne má ukázat podporu prezidentského kandidáta Joea Bidena mezi zástupci různých ideologických proudů. Ve městě Milwaukee, kde se měl původně celý sjezd konat, se ale mluví spíše o ušlých ziscích. Největší město státu Wisconsin totiž kvůli koronavirovým opatřením nakonec hostí jen malou část předvolební konference.

„Je to tvrdá rána,“ řekl agentuře AP majitel restaurace v centru města Omar Shaikh. Plnohodnotný sjezd by prý pro jeho podnik byl velkým pozitivním impulsem a pro Milwaukee zase šancí ukázat světu svoji proměnu z centra výroby v tzv. Rezavém pásu na prosperující moderní město. „Bylo by to tu plné lidí připravených utrácet,“ dodal restauratér.



Sjezd byl původně naplánován na červenec s tím, že by se jej mohlo účastnit kolem 50 000 lidí. Starosta Milwaukee Tom Barrett očekával, že akce do místní ekonomiky napumpuje asi 200 milionů dolarů (4,4 miliardy Kč). Nyní vyjádřil „obrovské zklamání“.

Riziko šíření koronaviru od základů proměnilo organizaci sjezdu a žádný z hlavních řečníků nakonec do města na břehu Michiganského jezera nezavítá.

Jejich projevy budou z různých míst USA vysílány na internetu a v televizi. Některé prvky sjezdu se v Milwaukee uskuteční, pro místní podnikatele to ale zřejmě bude jen chabá náplast.

„Teď je z toho sjezd duchů,“ řekl jeden z nich deníku The New York Times (NYT), který v reportáži popisuje zavřené hotely, prázdné restaurace a „zpustlé“ hospody v centru města. Například podnikatel Marc Dulberger prý do různých projektů spojených se stranickou konferencí investoval 30 000 dolarů a nyní mluví o osobní ekonomické pohromě.



Dočkáme se projevu Bernieho Sanderse

V pohromu by se mohl kvůli možným technickým problémům změnit i netradiční nominační sjezd, píše NYT, organizátoři ale doufají, že především ukáže jednotu Demokratické strany v podpoře bývalého viceprezidenta Bidena. Straničtí delegáti z jednotlivých amerických států jeho nominaci do listopadové volby formálně potvrdí v noci na středu.

Pondělní program přinese mimo jiné projev hlavního Bidenova rivala z demokratických primárek Bernieho Sanderse či republikánského politika a bývalého guvernéra státu Ohio Johna Kasicha.

Biden je na začátku sjezdu v pozici papírového favorita podzimního souboje s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ve chvíli, kdy do voleb zbývá 78 dní, si udržuje náskok v průzkumech preferencí, a to i na úrovni klíčových států, které nejsou stabilními baštami demokratů či republikánů. Některé sondáže přisuzují 77letému demokratovi dvojciferné vedení, u dalších je rozdíl v podpoře výrazně menší.

Příkladem druhé varianty je nový průzkum vypracovaný pro televizi CNN, v němž Bidena podpořilo 50 procent dotázaných voličů, zatímco Trumpa 46 procent. Při pohledu na 15 "bitevních“ států měl Biden navrch jen o jediný procentní bod.

Závěru CNN, že se Trump na svého vyzyvatele dotahuje, ovšem odporují nová čísla od televize ABC News a deníku The Washington Post. Podle jejich průzkumu Biden v preferencích mezi registrovanými voliči vede o 12 procentních bodů.

ABC News také upozorňuje, že u demokratického kandidáta od jara výrazně narostl podíl jeho podporovatelů, kteří jsou svým výběrem na post prezidenta „velmi nadšeni“. Biden nicméně v tomto směru stále za Trumpem zaostává.