Šestapadesátiletý Jeffries po své nominaci přislíbil, že demokraté budou pod jeho vedením bojovat proti korupci. „Tváří v tvář nebývalé korupci, chaosu a krutosti, které postihly americký lid“, budou demokraté usilovat o to, aby přivedli podvodníky k odpovědnosti, řek Jeffries.
Stane se tak podle něj „nikoli ze stranických důvodů, ale z vlasteneckých, protože americký lid si zaslouží něco lepšího“.
Současný lídr demokratické menšiny ve Sněmovně neměl ve středeční volbě žádného protikandidáta, mezi příznivci strany však panuje nespokojenost a sílí výzvy ke změně v jejím vedení poté, co demokraté ve volbách do Kongresu získali většinu v obou komorách.
Kanceláře současných i nově zvolených demokratických zákonodárců čelí záplavě telefonátů a příspěvků na sociálních sítích požadujících nový začátek. Jeffriese rovněž na stranické konferenci v Denveru minulý týden vypískali demonstranti.
Demokraté po vítězství v kongresových volbách získají předsednictví ve výborech Senátu i Sněmovny reprezentantů, což jim umožní předvolávat svědky a vyšetřovat kroky republikánského prezidenta Donalda Trumpa a členů jeho administrativy.
Jeffries bude čelit hlasování celé Sněmovny reprezentantů, až se 3. ledna sejde nový Kongres. Pro zvolení předsedou dolní komory potřebuje 218 hlasů. Vzhledem k tomu, že demokraté budou mít silnou většinu s nejméně 257 křesly, hlasování je vnímáno spíše jako formalita. A to i přesto, že řada nově zvolených progresivních demokratů po volbách odmítla slíbit, že Jeffriese podpoří.
Hlasování se ve středu zúčastnili jak dosavadní demokratičtí zákonodárci, tak nově zvolení členové Sněmovny, včetně těch levicově orientovaných, kteří usilují o změny v otázkách sahajících od americké vojenské podpory Izraele až po vliv peněz v politice.