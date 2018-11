Demokraté míří k vítězství ve Sněmovně reprezentantů. Kongres ale neovládnou

WASHINGTON/PRAHA Američtí demokraté v úterních kongresových volbách nejspíše porazili republikány ve Sněmovně reprezentantů. Neúspěch však zaznamenali v Senátu, kde hodinu po uzavření volebních místností bylo jasné, že demokraté dokonce ztratili oproti dosavadnímu složení.

Hodinu po uzavření volebních místností na východním pobřeží USA se odhady výsledků voleb do amerického Kongresu v konzervativních i liberálních médií téměř shodovaly.

Demokraté pravděpodobně ovládnou dolní komoru parlamentu, zatímco v horní posílí republikáni. Deník The New York Times odhadoval tento výsledek údajně s 95% pravděpodobností. Prozatím republikáni 12 křesel ve Sněmovně reprezentantů.

Během středečních dopoledních hodin by tak mělo být jasné, kdo bude mezi 435 zastupiteli i 35 novými senátory. V USA však probíhala hlasování i o 39 nových guvernérech a zastupitelích na úrovni jednotlivých států. Na voliče v řadě států čekala také referenda, například o legalizaci marihuany či daňových otázkách.



Republikáni se podle propočtů amerických médií přiblížili k udržení kontroly nad Senátem Spojených států, pomohla jim k tomu mimo jiné vítězství v klíčových státech, jako jsou Tennessee, Texas, či Indiana.

Volební grafika ukazuje, co je ve hře během úterních voleb.

Američtí voliči vybírají 35 nových zákonodárců do stočlenného Senátu. V Senátu mají nyní republikáni 51 křesel, z nichž devět jich obhajují. Podle listu The New York Times byli republikáni úspěšní ve Wyomingu, Mississippi a především v Indianě, kde Mike Braun porazil dosavadního demokratického senátora Joea Donnellyho. Po lítém boji zvítězil v Texasu i neúspěšný republikánský kandidát na prezidenta Ted Cruz.

Republikánům se také očividně podařilo udržet mandát v Tennessee. Ten ale neobhajoval dosavadní senátor Bob Corker, ale dosavadní republikánská kongresmanka Marsha Blackburnová, která se střetla s demokratickým rivalem a bývalým guvernérem Philem Bredesenem. Úspěch Blackburnové média označují za důležitý ve snaze republikánů udržet Senát.

Demokraté prozatím získali senátorská křesla v Ohiu, Pensylvánii, New Yorku či New Jersey, kde křeslo obhájil Bob Memendez. Vítězem ve Vermontu se stal nezávislý Bernie Sanders, který ale v Senátu hlasuje s demokraty. V Maine k vítězství míří také nezávislý senátor Angus King.

Dramatický je souboj na Floridě, kde si těsný náskok udržuje republikán Rick Scott, který by tak v případě vítězství připravil o mandát dosavadního demokratického senátora Billa Nelsona.

V úterý však hrály hlavní roli volby do dolní komory Kongresu, tedy Sněmovny reprezentantů, jež se obnovuje každé dva roky. Doposud ji kontrolovala Republikánská strana s většinou 235 ze 435 zastupitelů. Převážná část expertů však odhadovala, že nadvládu převezmou demokraté.

To, co by se tedy mohlo jevit jako Trumpova porážka, je ale v americké politice běžným jevem. Voliči prezidenta, který během voleb sedí v Bílém domě, totiž tradičně při volbách do Kongresu zůstávají doma. I proto se od roku 1958 podařilo pouze dvěma prezidentům získat ve Sněmovně reprezentantů více hlasů –Billu Clintonovi v roce 1998 a Georgi W. Bushovi v roce 2002.

Referendum o Trumpovi

Volební místnosti se za Atlantikem zavírají mezi třetí a sedmou hodinou ranní SEČ. Obvykle sice bývá jasno hned po konci hlasování díky exit polls – průzkumům mezi těmi, kteří právě odvolili. Fenomén prezidenta Donalda Trumpa však dokáže zahýbat i jimi. V posledních volbách se průzkumy dokonce mýlily natolik zásadně, že nepředpověděly ani vítěze prezidentského souboje mezi Trumpem a Hillary Clintonovou.



Ačkoliv v zámoří prezidenta v noci ze úterý na středu nevolili, je z velké části v centru dění právě ten současný. Midterms, tedy volby do Kongresu, jsou totiž často indikátorem toho, jak se mu v očích voličů daří.

„Volby jsou referendem o zhoubném vlivu Trumpa na naši politiku,“ hlásal před dvěma dny titulek komentáře v listu USA Today. Situaci vnímali podobně i konzervativní média či běžní Američané.

A není divu. Tento názor se totiž začal objevovat již několik měsíců před samotnými volbami jak ze strany opozičních demokratů, tak i vládnoucích republikánů. Sám prezident ve svých proslovech vyhrožoval, že „demokraté převezmou kontrolu nad Kongresem“ a tím mu prý zabrání ve vykonávání jeho politiky. Tuto hysterii podporovala i média, která tradičně spíše inklinují k liberálům, a to z podobného důvodu –chtěla dostat voliče k urnám.

Právě volební účast měla být podle pozorovatelů ve volbách rozhodující. Vysoká měla znamenat zisk pro demokraty, nízká naopak měla hrát do karet spíše republikánům.

Aktivizace voličů byla zjevně úspěšná, jelikož možnost hlasování před řádným termínem voleb využilo 35 milionů voličů, což je téměř o 16 milionů více než v roce 2014. Není však jisté, zda tento proces skutečně napomohl demokratům, jelikož většina předčasných voličů patřila k republikánské základně.