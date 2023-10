Američtí demokraté mají kandidáta na prezidenta. Chce vyzvat Bidena

Agentura Reuters nebo stanice BBC mu ale dávají jen minimální šance na úspěch, v předvolebních průzkumech je totiž jasným favoritem Biden. Vítěz demokratických primárek se utká s vítězem republikánských primárek, ve kterých je favoritem exprezident Donald Trump.

Phillips byl jedním z prvních demokratů v Kongresu, kteří veřejně zpochybnili, že by 80letý Biden byl schopný vzejít z nadcházejících prezidentských voleb jako vítěz. „Udělal pro naši zemi působivý kus práce, ale volby v roce 2024 budou o budoucnosti, ne minulosti,“ řekl Phillips stanici CBS s odkazem na současného prezidenta.

Než získal v roce 2018 křeslo v Kongresu, byl Phillips úspěšným podnikatelem, především v potravinářství. Mezi lety 2012 a 2016 řídil firmu Talenti, která vyráběla zmrzlinu, a do roku 2017 vedl rodinnou firmu Phillips Distilling Company, která produkovala alkoholické nápoje, v USA například známý mátový šnaps nebo vodku, píše magazín Forbes.

Phillips podle Reuters plánuje v rámci kampaně podniknout cestu autobusem po Spojených státech se začátkem v New Hampshire. Šanci porazit v primárkách Bidena má podle Reuters malou, a to kvůli Bidenovým velkým zdrojům a podpoře ve strukturách Demokratické strany.

„Deana znám deset let. Je to kamarád a někdo, koho hluboce obdivuji a ke komu mám respekt. V tomhle se ale neshodneme,“ řekl předseda demokratického klubu v Minnesotě Ken Martin. „Nechápu, proč by vyplýtval všechen ten politický kapitál... na tohle zbytečné zápolení, které neskončí jeho zvolením prezidentem Spojených států,“ dodal.

Prezidentské primární volby začnou ve Spojených státech příští rok v únoru a napříč jednotlivými státy se budou konat až do června. Samotné prezidentské volby, tedy finále dvou kandidátů, je naplánované na 5. listopadu 2024.