Demokraté soupeřili v Iowě. Začal chaotický a hlučný výběr prezidentského kandidáta

WASHINGTON Centrální stát Iowa odstartoval sezonu prezidentské kampaně. Za favority v chaotickém a kontroverzním hlasování byli považováni bývalý viceprezident Joe Biden a vermontský senátor Bernie Sanders.

Desítky tisíc voličů demokratické strany se v pondělí v Iowě začaly scházet v kostelích, tělocvičnách, školách, knihovnách, či dokonce ve stodolách, aby vybraly rivala Donalda Trumpa. V celkem 1678 místech začal chaotický a hlučný výběr demokratického kandidáta. Letos byla situace ještě méně přehledná než v uplynulých letech.

Takzvané caucusy v Iowě jsou totiž založeny na skupinovém hlasování. Stoupenci jednotlivých kandidátů se doslova postaví či posadí do jednoho z rohů dané místnosti. Tato první fáze se nazývá „původní přízeň“. Pokud se ale v dané skupině neseskupí alespoň 15 procent voličů z celkového počtu přítomných, mají tito poražení voliči dvě následující možnosti: přejít do jiného rohu, nebo se vydat domů. Jejich kandidát není totiž v žargonu caucusů v Iowě „životaschopný“.



Ti, kteří nehodlají caucus opustit a nemají jasno o své „druhé volbě“, jsou „vábeni“ do konkurenčních táborů hlasitou argumentací. Často jsou doslova obklopeni přívrženci silnějších kandidátů, kteří se jim během několika minut snaží popsat silné stránky nového kandidáta a v několika bodech načrtnout jeho či její politický program. Scény tohoto přetahování jsou tak obvykle chaotické a hlučné. Letos je situace ještě zmatenější. Ve hře totiž bylo jedenáct kandidátů, přičemž zhruba sedm z nich mělo podle průzkumů alespoň čtyřprocentní podporu, což ve výsledku znamenalo, že do výše uvedeného kostela nebo školy přišli jejich stoupenci a zaplnili jeden z koutů volební místnosti.

Svéráznost caucusů v Iowě tím ale nekončí. Pokud totiž dojde na remízu, o vítězi v daném obvodu rozhodne hození mince či „tahání brček“. Ten, kdo si vytáhne to nejdelší, vítězí. Ostatně v roce 2016 tu Hillary Clintonová porazila Bernieho Sanderse pouze o 0,3 procenta, přičemž v několika obvodech skutečně došlo na volbu mezi pannou a orlem.

Počítalo se s tím, že řada voličů bude letos váhat do poslední chvíle. Mnozí údajně trpí takzvaným syndromem FOBO (strachem z lepší volby).

Patrick J. McGinnis pro časopis Politico napsal, že FOBO voliče v Iowě doslova paralyzuje. Upozornil na fakt, že jen pár dnů před caucusy jen 40 procent Iowanů mělo jasno, ke komu se „přiřadí“. Před čtyřmi roky ve stejnou dobu toto číslo dosahovalo 60 procent.

McGinnis argumentuje tím, že v moderní době dokonce i ta nejvšednější volba představuje stres a spoustu promarněného času. Lidé totiž podle sloupkaře mají na výběr bezpočet možností, což ve výsledku znamená neustálý odklad finálního rozhodnutí. Jinými slovy, co když existuje vhodnější volba?

Převedeno na voliče v Iowě, jaký kandidát má ty nejlepší předpoklady porazit u demokratů nenáviděného Donalda Trumpa?

Rasově zkreslené hlasování

Favoritem caucusů v Iowě zůstávali bývalý viceprezident Joe Biden a vermontský senátor Bernie Sanders. Každopádně bývalý starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg a senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová věřili, že proklouznou na první dvě místa. Takový výsledek by jim dával solidní vyhlídky do boje v nadcházejícím klání v New Hampshire, a především by triumf vytvořil image populární kandidatury. Buttigieg a Warrenová kalkulovali, že by jejich případná vítězství mohla „zviklat“ černošské voliče v primárkách v Jižní Karolíně.

Zde téměř třetinu voličů tvoří černoši, nejdůležitější segment demokratického elektorátu. Jejich jasným favoritem je přitom Joe Biden, který v případě neúspěchu v Iowě a New Hampshire může najít v Jižní Karolíně druhý dech. Biden je podobně oblíben u hispánských voličů, kteří ukrajují velké procento elektorátu v Nevadě, státu, který volí hned po Iowě a New Hampshire. I zde se konají caucusy a Biden tu podle průzkumů vedl.