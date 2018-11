Demokraté zbrojí do boje proti Trumpovi. Municí jsou daňové kauzy i sexuální aféry

Washington Američtí demokraté, posíleni vítězstvím v nedávných volbách do Sněmovny reprezentantů, zbrojí do boje proti Donaldu Trumpovi a připravují „kanonádu“ kauz počínaje prezidentovým byznysem přes jeho sexuální aféry až po ruské vměšování do voleb. Napsal to v pondělí americký zpravodajský server Axios s odvoláním na průzkum mezi poslanci a senátory Demokratické strany.

Jejich expertní týmy mají podle serveru připraveno prošetření zhruba 85 údajných hříchů a provinění nynější hlavy státu.



Demokratům se minulý týden v kongresových volbách po osmi letech v opozici podařilo ovládnout dolní komoru Kongresu. Do rukou se jim tak podle komentátorů dostal mocný nástroj tlaku na prezidenta, s jehož použitím mohou prostřednictvím parlamentních procedur otevřít vyšetřování desítek kauz, na které dosud veřejnost jen marně upozorňovali. Sněmovní výbory, které teď ovládnou, mají rozsáhlé pravomoci, kterých demokraté chtějí naplno využít. Očekávat je podle Axiosu možné dramatické spory i se zapojením Nejvyššího soudu USA.

Seznam munice připravené k palbě na Bílý dům je dlouhý, vyplývá z informací amerického serveru. Týká se například Trumpových daňových přiznání, která odmítá zveřejnit, jeho rodinného byznysu, který těží z prezidentova vlivu, vztahů Trumpa s Ruskem, úplatků za mlčení ženám, s nimiž měl poměr, odebírání dětí ilegálním migrantům, vyhazovu bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho a bývalého ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, zákazu služby transgenderových osob v armádě, sporných pravomocí Trumpova zetě Jareda Kushnera, údajně protiústavního tlaku na média, zákazu vstupu občanů některých zemí do USA nebo odebírání bezpečnostních prověrek znepřáteleným politikům.

Postoupit kupředu by podle Axiosu mělo i parlamentní vyšetřování ruských pokusů o vliv na americké prezidentské volby, které dosud ve Sněmovně reprezentantů republikáni většinou blokovali. Lze očekávat sérii předvolání osob z Trumpova okolí ke slyšení v Kongresu, ale i soudních obsílek. Terčem demokratů se mají stát i ministři Trumpovy vlády, kteří údajně zneužívají své úřady k osobnímu obohacení a jejichž jednání se příčí zavedeným etickým pravidlům.

Americký server nevylučuje, že Trump a jeho lidé se proti připravenému vyšetřování budou soudně bránit. Příští měsíce se tak mohou stát prověrkou kompetencí prezidentského úřadu, Kongresu a federálních soudů.

Okamžitě prý začne zkoumání půdy pro případnou soudní žalobu, tedy impeachment prezidenta. V kampani ke kongresovým volbám se demokraté tomuto tématu spíš vyhýbali, ale impeachment podle průzkumů podporuje 80 procent demokratických voličů. Rozhodujícím impulsem by prý mohla být zpráva zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera o vyšetřování ruské kauzy, která se podle médií blíží dokončení.

Podle pondělní informace televize ABC News se už v lednu, kdy noví poslanci Sněmovny reprezentantů do svých křesel poprvé usednou, chystá prošetření Trumpovy role ve skandálu s pornohvězdou Stormy Daniels a modelkou Karen McDougalovou, které dostaly vysoké částky za mlčení o mimomanželském poměru s Trumpem. Poslanci mají podezření, že Trump obě ženy v rozporu se zákonem vyplatil z volebních fondů.