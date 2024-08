Emotivní hesla střídaly nadšené výkřiky. Obamovi na sjezdu demokratů elektrizovali davy

Spíše jako vyhlašování cen na soutěži filmových či televizních superstar než jako na politickém shromáždění – tak působila scéna v chicagské hale United Center v noci na středu, kde druhým dnem pokračoval konvent Demokratické strany. Řečníci nešetřili rozmáchlými gesty ani emotivními hesly a mnohatisícový dav jejich projevy prokládal nadšenými výkřiky.

„Jsme připraveni na prezidentku Kamalu Harrisovou, nikoli na čtyři roky nepořádku a chaosu,“ řekl ve zhruba hodinovém projevu bývalý prezident Barack Obama (funkci zastával v letech 2009 až 2017) zatímco delegáti skandovali heslo „Yes, she can“ (Ona to dokáže). Šlo o upravenou verzi slavného sloganu „Yes, we can“ (Ano, dokážeme to), který Obama používal ve své prezidentské kampani roku 2008.