Kde se stala chyba? Demokraté dostali dvojnásobnou facku a hledají viníky

„Řeknu to asi takto. Demokratická strana má zásadní problém s voliči z dělnické třídy. Začalo to asi před deseti lety jako problém s bílými voliči z dělnického prostředí. Teď je to ještě horší a rozšířilo se to přes všechny etnické linie,“ povzdechl si pro The Washington Post nejmenovaný demokratický zákonodárce.

Tvrdou kocovinu způsobila především jednoznačnost Trumpova vítězství. Republikánský kandidát urval Georgii, Wisconsin i Pensylvánii, kde před čtyřmi roky vyhrál Joe Biden. Navíc vede i v Arizoně, Nevadě a Michiganu, tedy dalších klíčových státech amerických voleb. Tak hladkou jízdu nikdo nečekal.

Trump také nejspíš zvítězí i na celkový počet hlasů, což se mu před osmi lety při vítězství nad Hillary Clintonovou nepovedlo. Jistě, v americké volebním systému se na to nehraje, ale oponentům a prodemokratickým médiím tím sebral vítr z plachet. Podpoří to legitimitu jeho vítězství.

Na politika, který čelil dvěma pokusům o impeachment, z Bílého domu odcházel kvůli své roli v útoku na Kapitol s ostudou, byl shledán vinným v kauze vyplácení „držhubného“ pornoherečce a čelí obvinění v dalších třech trestních kauzách, to je pozoruhodný úspěch. Ne nadarmo se hovoří o největším politickém comebacku americké historie.

Kamala Harrisová se musela strachovat o vítězství i v některých státech, které měla mít bezpečně v kapse. Například v New Jersey, kde Biden minule triumfoval o 16 procentních bodů, vyhrála jen o pět procent. Podobný případ je Virginie, kde si demokratičtí stratégové oddechli až po sečtení sedmdesáti procent hlasů.

Volební propadák demokratů prohlubuje fakt, že republikáni po čtyřech letech znovu získají většinu v Senátu. Stočlenná komora Kongresu je mimořádně mocný orgán, což Trumpovi výrazně usnadní přinejmenším první dva roky vlády. Bitva o všech 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů ještě není rozhodnutá, ale republikáni jsou optimisté.

„Jsme přesvědčeni, že až bude po všem, budeme mít ve Sněmovně většinu. Stále můžeme ještě nějaká křesla získat, je to povzbudivé,“ uvedl pro The Washington Post jeden z vysoce postavených republikánských poradců v kongresové kampani.

Naopak v řadách demokratů krátce po oznámení výsledků z prvních klíčových států začalo velké hledání viníků. Kde se stala chyba? Někteří viní Joea Bidena, že s odstoupením z kampaně váhal tak dlouho – případně se o ni vůbec neměl pokoušet.

Další poukazují i na chyby Harrisové, která po slibném nástupu nedokázala udržet pozice a navíc se dostatečně neodstřihla od svého šéfa. V rozhovorech pro média nechtěla odpovídat na přímé otázky, jestli by udělala něco jako Biden. Trumpovi tak zbytečně poskytla munici, zároveň se nemohla moc prezentovat jako svěží vánek změny.

Už před volbami se také zpochybňovala její volba kandidáta na viceprezidenta. Tim Walz je sice veselý chlapík, postupem času se však z kampaň úplně vytratil a v televizní debatě s J. D. Vancem se dopustil nepříjemného přešlapu ohledně svého dávného výletu do Číny. Je možné, že populární guvernér Josh Shapiro by demokratům dokázal zajistit hlasy ve své domovské Pensylvánii.

Největší kiks kampaně ale přišel od Joea Bidena. Jednaosmdesátiletý prezident proslulý svými přeřeky ve snaze okouzlit hispánské voliče označil stoupence Donalda Trumpa za odpad. Bílý dům se jeho slova pokoušel žehlit, ale škoda už byla na světě: Bidenovi se prakticky podařilo urazit polovinu Ameriky a Trump rychle oprášil vzpomínky na rok 2016, kdy Clintonová jeho fandy označila za „bandu ubožáků“.

Možná i proto demokraté opět ztratili voliče, kteří dříve patřili k jádru jejich elektorátu: etnické menšiny a modré límečky, které tolik netrápí ústavní právo na potrat a ochrana transgenderů, respektive všeobecně dotažení prosazování práv žen a queerů, jako inflace a nezvládnutá migrace. „Prosazovali jsem strategii, v rámci které jsme bílým pracujícím voličům bez vysoké školy říkali: toto není strana pro vás,“ analyzoval pro The Wall Street Journal příčiny volebního výplachu poradce demokratického senátora Bernieho Sanderse Faiz Shakir.