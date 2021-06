‚Demokratické země dokáží poskytnou řešení kdekoliv na světě.‘ USA darují 500 milionů dávek vakcíny chudším státům

Washington Spojené státy nakoupí od firem Pfizer a BioNTech dalších 500 milionů dávek jejich vakcíny proti covidu-19, které budou sdílet v rámci iniciativy COVAX s 92 chudšími zeměmi a Africkou unií. S odkazem na zdroje zevnitř administrativy prezidenta Joea Bidena to napsala americká média, podle nichž se Biden chystá krok oficiálně oznámit ve čtvrtek před začátkem summitu lídrů skupiny G7 v Londýně.

Spojené státy čelí již delší dobu tlaku na to, aby zaujaly přední místo v globální snaze naočkovat co nejrychleji co největší část světové populace. USA totiž disponují rozsáhlými výrobními kapacitami a od farmaceutických firem si objednaly výrazně více dávek, než kolik jich budou potřebovat. Až dosud však odmítaly sdílet vakcíny schválené k nasazení vlastními zdravotnickými úřady s dalšími zeměmi s tím, že nejprve musí naočkovat vlastní populaci.



Zásoby očkovacích látek se však stále rozrůstají a naočkovaných Američanů přibývá. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan ve středu prohlásil, že je prezident odhodlán sdílet vakcíny se světem, protože je to ve strategickém a zdravotním zájmu USA. Biden se podle něj na své první zahraniční cestě, kterou ve středu zahájil, chystá ukázat, „že demokratické země jsou ty, které dokážou poskytnout řešení lidem kdekoliv na světě“.

Experti poukazují na to, že současný nerovný přístup k vakcínám ohrožuje i státy, kde je proočkovanost vysoká. Volným šířením koronaviru totiž roste pravděpodobnost vzniku nových variant, které mohou být nakažlivější, smrtelnější, hůře detekovatelné a nemusí proti nim fungovat současné vakcíny.

Bílý dům před týdnem oznámil, že v první fázi zašle do zahraničí 25 milionů dávek, většinu skrze iniciativu COVAX. Do konce června chce pak tento počet zvýšit na 80 milionů dávek.

Podle informací médií chtějí USA do konce letošního roku sdílet celkem 200 milionů dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, což vystačí na plnou imunizaci 100 milionů lidí. V první polovině roku 2022 pak doručí zbývajících 300 milionů dávek.