Biden si jako svou viceprezidentku vybral kalifornskou senátorku Kamalu Harrisovou

Podle agentury AP Biden svou volbou poukázal na klíčovou roli, kterou afroameričtí voliči budou mít v jeho snaze porazit republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

„Mám tu velkou čest oznámit, že jsem si vybral Kamalu Harrisovou jako svou kandidátku na viceprezidentku,“ uvedl Biden na Twitteru, přičemž senátorku označil za „nebojácnou bojovnici“ za běžné lidi a vynikající představitelku veřejné správy. V SMS svým stoupencům Biden uvedl „Společně s vámi Trumpa porazíme“. Harrisová s Bidenem by podle AP měli spolu vystoupit ve středu ve Wilmingtonu.

Harrisová byla Bidenovou rivalkou v demokratických primárkách, a podle agentury AP je proto důkladně obeznámená s fungováním prezidentské kampaně. Senátorka je zároveň jednou z nejvýraznějších postav Demokratické strany, a po ukončení jejího vlastního boje o post šéfky Bílého domu se tak o ní brzy začalo hovořit jako o favoritce na post Bidenovy spolukandidátky.



I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.