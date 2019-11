Demokratičtí kandidáti se ve volební debatě úplně shodli jen v kritice Trumpa

Atlanta (USA) Deset uchazečů s největšími šancemi na demokratickou kandidaturu na prezidenta Spojených států v úvodu páté debaty v noci na čtvrtek opět odsoudilo chování amerického prezidenta Donalda Trumpa v ukrajinské kauze. Rozpory ale mezi nimi panovaly mimo jiné ohledně programu zdravotního pojištění, jemuž se ale nevěnovali dlouho, a přešli k právům menšin, genderové rovnosti, klimatickým změnám či zahraniční politice.

Senátor Bernie Sanders nazval v debatě Trumpa „nejzkorumpovanějším prezidentem v moderní historii“ a „patologickým lhářem“, vyzval nicméně demokraty, aby se nezaměřovali jen na Trumpa, ale soustředili se na „potřeby pracujícího lidu“.



Senátorka Elizabeth Warrenová Trumpa kritizovala s tím, že „neustále porušuje zákony“, a podle další senátorky Amy Klobucharové staví Trump „své osobní zájmy nad zájmy země“. Další ženská uchazečka o demokratickou kandidaturu, senátorka Kamala Harrisová si nebrala servítky a prohlásila, že „v Bílém domě žije zločinec“.

Program zdravotního pojištění pro všechny (Medicare for All) razantně hájili Warrenová a Sanders, ač se výrazně neshodli ve lhůtách. Zatímco podle Warrenové si jeho uvedení do praxe vyžádá tak tři roky, Sanders uvedl, že návrh příslušného zákona pošle do Kongresu hned první týden své administrativy.

S kritikou do vlastních, demokratických, řad přišla v debatě nejmladší z ženských uchazeček o nominaci pro prezidentský souboj s Trumpem v roce 2020 Tulsi Gabbardová. Tato veteránka z války v Iráku vyzvala ke změně americké zahraniční politiky, která podle ní prosazuje změny režimů válkami a trvá od George Bushe přes Billa Clintona až po Trumpa. Demokratická strana je podle ní ovlivněna touto zahraniční politikou, „reprezentovanou Hillary Clintonovou a dalšími“.

Warrenová, která je mezi favority na demokratickou nominaci, neuspěla u všech se svým plánem zdanit velké boháče. Podle senátora Coryho Bookera musí demokraté bojovat za spravedlivý daňový systém, ale také dát příležitost více lidem vydělat si podnikáním.