Demokraty čeká ještě opakování senátorského klání v Georgii, které může být zásadní. Biden se nechce unáhlit

WASHINGTON/PRAHA Joe Biden říká, že hnutí požadující rozpuštění policie, které v roce 2020 proslulo především masivními protesty po brutální smrti Afroameričana George Floyda z rukou zasahujících policistů, bylo republikány v listopadových amerických volbách využito k tomu, aby z demokratů „vymlátili duši“. Zájem strany se nyní upřel na lednové volby v Georgii, Biden se přitom nechce unáhlit a rychlými zásahy do policejních struktur odradit voliče.

Exekutivní příkaz: Pro prezidenta je exekutivní příkaz silným mocenským nástrojem a alternativou k legislativnímu procesu , který může zabrat delší čas.

, který může zabrat delší čas. Exekutivní příkazy jsou považovány za závazné, ale podléhají přezkumu soudu , kdy mohou být nejvyšším soudem prohlášeny za neplatné.

, kdy mohou být nejvyšším soudem prohlášeny za neplatné. Například Barack Obama po nástupu do Bílého domu v roce 2009 během prvních deseti dnů podepsal těchto nařízení celkem devět.

Vítěz amerických prezidentských voleb to dle serveru The Intercept sdělil při setkání s vůdci hnutí za občanská práva, se kterými se sešel v úterý. Během dvouhodinové soukromé online schůzky ho vůdcové vyzvali, aby vydal několik exekutivních příkazů, které by směřovaly k vyřešení situace s policií. Ačkoliv si sice Biden nechal všechna dvířka otevřená, zdaleka nebyl nadšený myšlenkou, že by využil svých legálních pravomocí.

„Říkali po celé zemi, že chceme zrušit policii a tak se z nás snažili vymlátit duši,“ sdělil na účet republikánů, jejichž kandidáta Donalda Trumpa nedávno porazil ve volbách. „Jenže my rušit policii nechceme,“ dodal. „To, o čem my mluvíme, by se dalo lépe popsat jako dbát na odpovědnost policie.“

„Mluvíme o tom, že jim dáme peníze na to, aby dělali věci správně. Hovoříme o nasazení vícero psychologů a psychiatrů na telefonní linky 911,“ zaznělo z Bidenových úst. Ke kritice sloganu „Rozpusťte policii“ se dříve připojil i bývalý prezident USA Barack Obama, který ho nazval prvoplánovým a zjednodušujícím, navíc se prý projevil ztrátou hlasů pro demokraty.

Policejní statistiky přitom mluví jasně: počet policistů pracujících v Minneapolis, kde k smrti Floyda došlo a kde protipolicejní hnutí propuklo nejvíce, se od začátku roku snížil o 143, zatímco zde bylo během roku 2020 zabito 74 lidí a zhruba 500 jich bylo zraněno. To je dle místního policejního náčelníka nejvyšší počet za 15 let, jak sdělil pro server Forbes. V roce 2019 došlo k 46 vraždám.

Policejní data uvádějí, že míra násilné kriminality v Minneapolis v roce 2019 byla 926 činů na 100 000 obyvatel, což by odpovídalo zhruba 4100 násilným činům celkově. Letos zde však došlo již k téměř pěti tisícům násilným trestným činům, což je nejvyšší úroveň za posledních pět let, jak píše server Fox News.

Záznam virtuálního setkání, na němž se Biden a nově zvolená viceprezidentka Kamala Harrisová setkali s vůdci hnutí za lidská práva, získal investigativní deník The Intercept, který útržky zveřejnil formou podcastu. Biden zde sice říká, že reforma policie je jedním z plánovaných kroků jeho administrativy, varuje ale, aby „nechválili dne před večerem“. Biden si nepřál, aby jeho kroky poškodily demokraty v nadcházejícím druhém kole senátorských voleb ve státě Georgia, které proběhnou 5. ledna 2021.

Ty se opakují proto, že ani jeden z republikánských senátorů neobdržel v listopadový den voleb většinu hlasů, kterou podle zákonů v Georgii kandidáti získat musí, aby mohli vyhrát volby. Pokud se žádný kandidát nepřehoupne přes 50 procent, první dva kandidáti s nejvíce hlasy se utkají v opětovném kole voleb. Druhé hlasování bude o to zajímavější, že nakonec velmi pravděpodobně určí výsledné rozpoložení sil v bipolárně rozděleném Senátu Spojených států amerických.

S tím, že demokraté drží většinu v Sněmovně reprezentantů a mají „svého“ prezidenta, jde o hodně. Výsledek může buď převrátit třetí volenou instituci ve prospěch demokratů, což by předalo novému prezidentovi široké pravomoci k naplňování jeho politické agendy, nebo ponechá vliv republikánům, aby kontrolovali Bidenovy plány, píše server The New York Times.

„Ať již pro extrémní pravici, či pro extrémní levici, existuje tu stále Ústava Spojených států amerických. To je naše jediná naděje a já odmítám Ústavu porušovat. Pokud bych si - například u útočných zbraní - vybral jít na to skrze exekutivní příkaz, pak by po mně zas přišel další chlapík a zas by to zrušil,“ prohlásil Biden.

