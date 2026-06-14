V Ženevě to vřelo kvůli G7. Demonstranti zapálili Teslu a rozbili okna banky

Účastníci pochodu protestovali primárně proti kapitalismu, demonstrovali ale také například za větší podporu Palestinců. Uvedli, že protestují proti G7 jakožto symbolu koncentrované politické a ekonomické moci. Šéf a největší akcionář automobilky Tesla Elon Musk se tento týden stal prvním dolarovým bilionářem na světě, což posílilo obavy ohledně majetkové nerovnosti, upozornila agentura Reuters.
Summit se uskuteční od pondělí do středy ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains, které leží u Ženevského jezera. Francouzské úřady odmítly v tomto městě protesty povolit, proto organizátoři pochod uspořádali ve zhruba 50 kilometrů vzdálené Ženevě. Ženevská policie kvůli obavám z nepokojů povolala posily z celé země. Tisíce policistů již dva dny po celém městě kontrolovaly automobily a totožnost lidí, píše DPA.
„Pro mě je to setkání bohatých, které opět ukazuje, jak se mohou bohatí stát ještě bohatšími, zatímco chudí zůstávají pozadu,“ uvedla na adresu summitu G7 jedna z protestujících. Podle agentury DPA byly nápisy na řadě transparentů namířeny proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Policie se držela v pozadí a podél trasy pochodu nebyla téměř vidět, píše DPA.
Stovky ženevských obchodů, hotelů a dalších podniků před demonstrací zabednily své výlohy. Důvodem byly obavy z podobných škod, jaké způsobily demonstrace v roce 2003, které přerostly v násilí a rabování. Tehdy se v Ženevě protestovalo rovněž proti summitu ve městě Évian-les-Bains. Šlo o summit skupiny G8, do které patřilo rovněž Rusko. To bylo ze skupiny vyloučeno poté, co v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.