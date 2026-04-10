Premiér Micheál Martin už varoval, že země bude možná muset odmítnout dodávky pohonných hmot. Přes 100 čerpacích stanic je už nyní bez zásob.
Blokády irské ropné infrastruktury, vyvolané více než dvacetiprocentním nárůstem cen nafty od zahájení války Izraele a USA proti Íránu na konci února, vytvořily podle premiéra velmi vážnou situaci, která poškodí ekonomiku.
Doručovací společnost DPD oznámila, že v sobotu kvůli protestům pozastaví své služby v Irsku. Průmyslová skupina Fuels for Ireland pak uvedla, že více než sto čerpacích stanic vyčerpalo zásoby pohonných hmot a že tento počet by se do dnešního večera mohl zvýšit na pět set. Lidé totiž v panice skupují palivo, dodal web Irish Independent.
„Situace je velmi vážná. Myslím, že lidé si možná neuvědomují, jak závažná je. Teď jsme velmi blízko toho, že budeme muset ropu odmítnout,“ řekl Martin.
Odkazoval tím na tanker, který nemohl vyložit náklad v přístavu Galway na západě země, a na zastavení rafinace v jihoirské rafinerii Whitegate. „Je to nehorázné, nelogické a těžko pochopitelné,“ dodal předseda vlády.
Policie a armáda jsou podle Martina v pohotovosti, aby v případě nutnosti pomohly protesty rozehnat. Premiér také řekl, že se bude dodržovat zákon, zároveň ale vyzval k dialogu s cílem situaci vyřešit.
Irská vláda v březnu oznámila balíček za 250 milionů eur (šest miliard Kč) na dočasné snížení daní z benzínu a nafty, aby zmírnila dopady konfliktu na Blízkém východě. Protestující ale požadují přísnější opatření, včetně zavedení cenového stropu.