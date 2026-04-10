Irsko protestuje kvůli drahé naftě. Stovka pump je bez zásob, armáda ve střehu

  20:17aktualizováno  20:17
Demonstranti v Irsku, kteří po vládě žádají opatření proti prudkému růstu cen pohonných hmot, v pátek už čtvrtý den v řadě traktory a nákladními vozidly blokovali přístav, palivový terminál i ropnou rafinerii.
Demonstranti se účastní blokády v přístavu Galway Docks v hrabství Galway, během celostátní protestní akce proti rostoucím cenám pohonných hmot. (10. dubna 2026) | foto: Irirshexaminer

Premiér Micheál Martin už varoval, že země bude možná muset odmítnout dodávky pohonných hmot. Přes 100 čerpacích stanic je už nyní bez zásob.

Blokády irské ropné infrastruktury, vyvolané více než dvacetiprocentním nárůstem cen nafty od zahájení války Izraele a USA proti Íránu na konci února, vytvořily podle premiéra velmi vážnou situaci, která poškodí ekonomiku.

Doručovací společnost DPD oznámila, že v sobotu kvůli protestům pozastaví své služby v Irsku. Průmyslová skupina Fuels for Ireland pak uvedla, že více než sto čerpacích stanic vyčerpalo zásoby pohonných hmot a že tento počet by se do dnešního večera mohl zvýšit na pět set. Lidé totiž v panice skupují palivo, dodal web Irish Independent.

„Situace je velmi vážná. Myslím, že lidé si možná neuvědomují, jak závažná je. Teď jsme velmi blízko toho, že budeme muset ropu odmítnout,“ řekl Martin.

Odkazoval tím na tanker, který nemohl vyložit náklad v přístavu Galway na západě země, a na zastavení rafinace v jihoirské rafinerii Whitegate. „Je to nehorázné, nelogické a těžko pochopitelné,“ dodal předseda vlády.

Policie a armáda jsou podle Martina v pohotovosti, aby v případě nutnosti pomohly protesty rozehnat. Premiér také řekl, že se bude dodržovat zákon, zároveň ale vyzval k dialogu s cílem situaci vyřešit.

Irská vláda v březnu oznámila balíček za 250 milionů eur (šest miliard Kč) na dočasné snížení daní z benzínu a nafty, aby zmírnila dopady konfliktu na Blízkém východě. Protestující ale požadují přísnější opatření, včetně zavedení cenového stropu.

Nepropagovat kolektivní vinu. Něco jako „všechny ženský“ a „všichni chlapi“ neplatí

Iva Pekárková.

Kvůli inovačnímu centru jde do vazby podnikatel Štefl, další dva obviněné soud pustil

Policejní vůz před budovou úřadu městské části Brno-střed, kde zasahuje policie...

Írán žádá před jednáním o míru zmrazený majetek. Trump preventivně chystá údery

Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna...

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Na Kanárských ostrovech se zřítil autobus s turisty ze svahu, jeden člověk zemřel

Na Kanárských ostrovech havaroval autobus s turisty, jeden člověk zemřel. (10....

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Devět tref za devět dní. Ukrajinci decimují ruské systémy protivzdušné obrany

Vládní povelikonoční mazanec. Spor o účast na summitu NATO nesvědčí o existenci stabilizovaného státu

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

U Petřin se srazila tramvaj s autem, kvůli jiné nehodě nejezdila i část metra B

Zásah složek IZS ve stanici Černý Most po střetu vlaku metra s osobou, provoz...

MŽP potvrdilo pokutu pět milionů korun pro firmu Energoaqua v kauze otravy Bečvy

Budova ministerstva životního prostředí.

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

