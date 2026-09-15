Bouřící Bukurešť. Demonstranti se střetli s policií, ta použila i slzný plyn

V centru Bukurešti se v úterý dopoledne shromáždilo několik tisíc lidí, kteří demonstrovali za úlevy pro odvětví chovu skotu. Ke konci demonstrace však skupina účastníků začala blokovat provoz v okolních ulicích, poté zasáhli policejní těžkooděnci.
Ti použili proti demonstrantům, kteří házeli lahve, slzný plyn. Někteří demonstranti se posléze pokusili prolomit policejní kordon. Podle médií v centru metropole panovalo napětí i odpoledne. K večeru se pak situace začala uklidňovat a zemědělci začali centrum Bukurešti opouštět.
Pořadatelé protestní akce se distancovali od chování některých účastníků. Za nepřijatelné označil útoky a vandalismus rumunský prezident Dan, podle kterého je nutné potrestat podle zákona lidi, kteří páchají násilí. Podle médií policie 26 lidí zadržela.
Demonstrace se konala v situaci politické krize a obtíží pro chovatelský sektor. Mezi požadavky bylo například zrušení zákazu vývozu živých ovcí, který nařídily unijní úřady z hygienických důvodů. Rumunsko také v posledních měsících zažívá jednu z nejvyššího inflací v EU.
Část demonstrantů dávala najevo své sympatie pro krajně pravicovou opozici skladování jméně bývalého prezidentského kandidáta Calina Georgeskua.