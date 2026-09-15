Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bouřící Bukurešť. Demonstranti se střetli s policií, ta použila i slzný plyn

Autor: ,
  21:44aktualizováno  21:44
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií....

Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií. Po potyčkách potřebovaly ošetření zhruba dvě desítky lidí včetně několika policistů. (15. září 2026) | foto: AP

Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií....
Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií....
Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií....
Rumunští pastýři a zemědělci se při demonstraci v Bukurešti střetli s policií....
20 fotografií
Úterní demonstrace rumunských pastýřů a zemědělců skončila v Bukurešti střety s policií. Podle médií potřebovaly po střetech ošetření na dvě desítky lidí včetně několika policistů. Pastýři a jejich organizace předali vládě požadavky, které mají pomoci jejich sektoru. Násilí odsoudil rumunský prezident Nicušor Dan.

V centru Bukurešti se v úterý dopoledne shromáždilo několik tisíc lidí, kteří demonstrovali za úlevy pro odvětví chovu skotu. Ke konci demonstrace však skupina účastníků začala blokovat provoz v okolních ulicích, poté zasáhli policejní těžkooděnci.

Ti použili proti demonstrantům, kteří házeli lahve, slzný plyn. Někteří demonstranti se posléze pokusili prolomit policejní kordon. Podle médií v centru metropole panovalo napětí i odpoledne. K večeru se pak situace začala uklidňovat a zemědělci začali centrum Bukurešti opouštět.

Pořadatelé protestní akce se distancovali od chování některých účastníků. Za nepřijatelné označil útoky a vandalismus rumunský prezident Dan, podle kterého je nutné potrestat podle zákona lidi, kteří páchají násilí. Podle médií policie 26 lidí zadržela.

Demonstrace se konala v situaci politické krize a obtíží pro chovatelský sektor. Mezi požadavky bylo například zrušení zákazu vývozu živých ovcí, který nařídily unijní úřady z hygienických důvodů. Rumunsko také v posledních měsících zažívá jednu z nejvyššího inflací v EU.

Část demonstrantů dávala najevo své sympatie pro krajně pravicovou opozici skladování jméně bývalého prezidentského kandidáta Calina Georgeskua.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.