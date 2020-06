Demonstraci krajní pravice v Londýně provázejí násilnosti, na Trafalgarském náměstí létaly vzduchem lahve

Britská ministryně vnitra Priti Patelová mluvila o „nepřijatelném buranství“. Podle agentury Reuters bylo asi 100 lidí zapojeno do potyček na Trafalgarském náměstí, kde vzduchem létaly lahve a hořela pyrotechnika. Policisté předtím čelili davu také na ulici Whitehall lemované vládními budovami, reportér zpravodajské společnosti BBC zase zachytil výpad demonstrantů proti strážcům zákona na náměstí vedle parlamentu.



