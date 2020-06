Demonstranti v Portsmouthu se snažili strhnout sochu k zemi. Jednomu z nich padající pomník otevřel lebku

Portsmouth (USA) Protesty po smrti George Floyda i nadále pokračují a přinášejí s sebou ničení soch a pomníků kontroverzních postav z americké historie. Při středeční demonstraci v Portsmouthu byl těžce zraněn jeden z protestujících, když byl zasažen do hlavy strženou sochou vojáka Konfederace.

Demonstranti se shromáždili kolem sochy a snažili se ji strhnout s pomocí lana, které později prasklo. Portsmouthská policie v tu dobu varovala na svém oficiálním Twitteru občany města, aby se tomuto místu vyhnuli. „Portsmouthská policie žádá všechny občany, aby se vyhnuli oblasti Court Street na High Street, jelikož se zde snaží rozehnat demonstranty a vyšetřuje incident, který měl za následek zranění občana.“



HAPPENING NOW Protesters start breaking apart parts of the monument. 73YO Vietnam vet says he “waited 73 years to hold this sword.” @WAVY_News pic.twitter.com/D6i3ZIpWo2 — Brett Hall (@BrettHNews) June 11, 2020

Stržený památník byl sochou vojáka v uniformě Konfederace a byl součástí památníku Konfederace, který tvořily další tři sochy. Ty protestující ve středu také poslali k zemi.

Party se smutným koncem

To, co mělo před chvílí atmosféru party, je nyní spojeno s trestným činem, prohlásil Brett Hall z WAVY-TV, který sdílel na svém Twitteru aktuální záběry z události.

Prezident Black Lives Matter 757 Aubrey JaPharii Jones, který byl svědkem události, řekl WAVY-TV: „Přímo před sochou byl gentleman... Když se socha konečně uvolnila, plně ho zasáhla do hlavy. Otevřelo mu to lebku a on se svíjel v bolestech na zemi. Ztratil velké množství krve.“

Muž byl podle místní policie hospitalizován s vážnými zraněními v nemocnici.

Starosta Norfolku Kenneth Alexander vydal prohlášení týkající se protestů ve městě po posledním incidentu v Portsmouthu: „Zatímco vítáme poklidné demonstrace u pomníku na Commercial Place, chceme také, aby lidé pochopili, že velikost pomníku osmdesáti stop neumožňuje jeho bezpečné odstranění bez použití stavebního jeřábu.“

„Z důvodu velké opatrnosti bude kdokoli, kdo se pokusí o stržení pomníku, z místa ‚odstraněn‘ v zájmu jeho vlastní bezpečnosti,“ dodal.

Sochy a památníky padají k zemi

V Richmondu, asi 80 km od Portsmouthu, byla zničena socha Jeffersona Davise. Začátkem tohoto týdne také byla stržena socha Kryštofa Kolumba v centru Richmondu v Byrd Parku. Památník byl posprejován a zapálen před vržením do jezera, informovala NBC12.

BREAKING: A statue of Christopher Columbus in Byrd Park has been removed by protesters and dragged into the lake. This is a developing story. pic.twitter.com/yFjiUdPTMk — WTVR CBS 6 Richmond (@CBS6) June 10, 2020

V sobotu byla také zničena socha vůdce Konfederace Williamse Carter Wickhama v Richmondově Monroe Parku. Na prázdném podstavci se nyní objevují hesla Black Lives Matter.